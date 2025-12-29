Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullarda kar tatili

VAN'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA

Van genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Behçet DALMAZ/VAN,