Van'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 14. yılı dolayısıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinasyonunda arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Afad yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlenen tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), UMKE, Hayata Bir Dokunuş Arama ve Kurtarma (HADAK) ile Hak Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği kentte merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde Edremit ilçesindeki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisinde kısmi çökme yaşanması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Binanın çöken kısımlarında mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine hastaneye giden ekipler, yaralıları bulundukları yerden kurtararak çevredeki hastanelere sevk edilmesini sağladı.

Tatbikatın ardından arama kurtarma çalışmasına katılan AFAD görevlileri, Vali Yardımcısı Önder Koç'a Türk bayrağı takdim etti.

Programa AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, arama kurtarma personeli ve öğrenciler katıldı.