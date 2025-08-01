Van'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu Başladı

Van'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde açılan yaz okuluna gelen 179 öğrenci, yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik ve havacılık gibi alanlarda eğitim alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle gençlik merkezlerinde başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, teknoloji meraklısı öğrencileri ağırlıyor.

Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki gençlik merkezlerinde açılan yaz okuluna gelen 179 öğrenci, robotik kodlama, tasarım ve üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji ve mobil uygulama gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.

Yaz tatillerini atölyelerde uzman öğretmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alarak değerlendiren öğrenciler, teknolojinin inceliklerini öğrendikten sonra tasarladıkları başarılı projelerle TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıyor.

"Gençlerin savunma sanayisinde yer alabileceğine inanıyoruz"

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, AA muhabirine, öğrencilerin atölyelerde teknolojiyle buluştuğunu söyledi.

Lise ve ortaokul öğrencilerine teknolojiyle ilgili tüm eğitimlerin verildiğini belirten Yamanyurt, "Uzun zamandır sürdürdüğümüz DENEYAP atölyelerinde, milli teknoloji hamlesiyle öğrencilerimizle eğitimlerimiz devam ediyor. Lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere uzman eğitmenler tarafından ders alıyor. Öğrencilerimiz iki grup şeklinde eğitim alıyor. Atölyelerden mezun olan gençlerin ileride daha iyi yerlere geleceğini ve özellikle savunma sanayisinde yer alabileceğine inanıyoruz." dedi.

Atölyelerde eğitim alan öğrencilerin sınavlar neticesinde seçildiğini anlatan Yamanyurt, şunları kaydetti:

"Sınavı kazanan öğrencilerimiz, 3 yıl boyunca atölyelerimizde eğitim görüyor. Burada öğrencilerimizin teknolojiyle buluşması ve alanında uzman eğitmenler tarafından dersler verilmesi değerli. Geçen yıl ilk öğrencilerimizi mezun ettik. Öğrencilerimizin burada eğitimlerini tamamladıktan sonra takımlar dönemine geçiyor. Takımlar döneminde ekip olarak projelerini tamamlayan gençler mezun oluyor. Burada eğitim alan öğrencilerimiz TEKNOFEST yarışlarına katılıyor. Gençlik merkezimizi ve takımlarını orada temsil ediyor."

"Prototip üretmeyi, yazılım ve programlamayı öğrendik"

Ailesinin yönlendirmesiyle atölyeyle tanıştığını belirten 10. sınıf öğrencisi Rojin Gözden ise "Annemin tavsiyesiyle sınava girdim ve atölyeye girdim. Teknolojiyle ilgili bazı çalışmalar yapmak ve eğitim görmek istiyordum. Şu an proje grubumla çalışma yürütüyoruz. İleride yazılımla alakalı bir bölüme gitmek istediğim için buradaki eğitim çok önemli. Eğitmenlerimiz bize her konuda çok yardımcı oluyor. Tasarım aşamasından prototip aşamasına kadar birçok imkan sağlanıyor." diye konuştu.

Atölyede bir yıldır eğitim alan 9. sınıf öğrencisi Muhammed Usame Yıldız da "Gördüğümüz eğitim sayesinde prototip üretmeyi, yazılım ve programlamayı öğrendik. Bu sene TÜBİTAK Türkiye bölge finallerine bir video oyunu ile katıldım. Eğitmenlerimiz yazılım ve tasarım konusunda yardımcı oldular. Buraya farklı okullardan gelen öğrenciler sayesinde sosyal bir ortam oluşuyor. Projeler hakkında konuşuyoruz ve keyifli zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.