Van'da Arama Kurtarma Teknikerlerine Eğitim Verildi

Güncelleme:
Van'da düzenlenen eğitim programıyla Bitlis, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Siirt illerinden gelen arama kurtarma teknikerleri, saha tecrübelerini artırma fırsatı buldu. AFAD tarafından verilen eğitimde harita, GPS ve arazide kayıp arama konularında bilgiler paylaşıldı.

Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Siirt illerinde göreve yeni başlayan arama kurtarma teknikerleri, Van'da düzenlenen eğitim programıyla sahaya hazırlanıyor.

Afad İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni teknikerlerin saha tecrübelerinin artırılması amacıyla "Hazırlayıcı Eğitim Programı" başlatıldı.

Bu kapsamda 7 ilde göreve yeni başlayan 40 arama kurtarma teknikeri, Van'da bir araya geldi.

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde verilen eğitimlere katılan teknikerlere, kurum eğitmenleri tarafından harita, GPS, pusula, kampçılık ve arazide kayıp arama konularında bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
