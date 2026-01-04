Haberler

Çığ düşen Çatak-Van kara yolunda acil öncelikli araçların geçişine izin veriliyor

Çığ düşen Çatak-Van kara yolunda acil öncelikli araçların geçişine izin veriliyor
Güncelleme:
Van'da çığ düşmesi nedeniyle 5 gündür kapalı olan Van-Çatak kara yolu, acil öncelikli araçlar için tek şeritten ulaşıma açıldı. Diğer araçlar kontrol noktalarında bekletiliyor.

VAN'da düşen çığlar ve olası riskler nedeniyle 5 gündür kapalı olan Van- Çatak kara yolu, tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda sadece acil öncelikli araçların geçişlerine izin veriliyor. Diğer araçlar ise polis ve jandarma kontrol noktalarında bekletiliyor.

Van'da günlerdir süren kar yağışı bugün dururken, özellikle çığ olaylarının yaşandığı Çatak'ta hayat durma noktasına geldi. Düşen çığlar nedeniyle 5 gündür kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu ilçede, yaşanan enerji kesintisi ise Siirt'in Pervari ilçesi hattı üzerinden verilmeye başlandı.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla çığ nedeniyle kapanan Çatak- Van kara yolunda tek şeritten ulaşım sağlanırken, sadece acil öncelikli araçların geçişine izin veriliyor. Van yönünden gelen araçlar ilçeye 20 kilometre mesafedeki Görentaş Jandarma Kontrol noktasında, Çatak'tan gelen araçlar ise ilçe girişinde polis ve jandarma noktalarında bekletilip geçişlerine izin verilmiyor.

Öte yandan, olası aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla ilçeye mobil jeneratör getirildi. Yetkililer, kara yolunun tamamının açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
