Van-Çatak kara yolunda çığ nedeniyle genişletme çalışması
Van-Çatak kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, kar savurma makinesi ile genişletme çalışmaları yapılıyor. 7 metreyi bulan kar kütleleri arasında dronla yapılan çalışmalar görüntülendi.

ÇIĞ nedeniyle kapanan ve dün itibarıyla ulaşımın tek şeritten sağlandığı Van- Çatak kara yolunda, kar savurma makinesiyle genişletme çalışması yapıldı. Kar kütlelerinin, yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede yapılan çalışma dronla görüntülendi.

Kentte 1 hafta boyunca aralıkla etkili olan kar yağışı sonrası Van-Çatak kara yoluna 6 gün önce çığ düştü. Kapanan yolun açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. 3 iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonrası kara yolu, dün tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun çift şeritten açılması için de Karayolları ekipleri, yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Çığ bölgesinde yer yer 7 metreyi bulan kar kütleleri arasında, kar savurma makinesinin yol genişletme çalışmaları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
