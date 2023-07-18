Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Su Sorununa Dikkat Çekti

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, su konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi. Muhtarlarla yapılan istişare toplantısında konuşan Çelikel, su sorununun toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı ve destek çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Çelikel: "Su konusunda ciddi anlamda sorun yaşıyoruz"

VAN Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, bu yıl özellikle su konusunda ciddi anlamda sorun yaşandığını belirterek, "Su kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmamız lazım" uyarısında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının taleplerini dinlemek, mahallelerin sorunlarına anında karşılık vermek ve muhtemel sıkıntıların önüne geçmek için istişare toplantılarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkez İpekyolu ilçe muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, muhtarların sorun ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı.

Toplantının başında muhtarlarla tek tek selamlaşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın selamlarını ileterek, yapılan istişare toplantısının hayırlı olmasını diledi. Bu tür toplantılarda daha çok muhtarları dinlemeyi, mahallelerin sorun ve taleplerini önem sırasına göre konuşarak çözüme kavuşturmayı planladıklarını belirten Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, "Bugün daha çok sizler konuşacaksınız bizler dinleyeceğiz. Bu yıl özellikle su konusunda ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Su kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmamız lazım. Bu noktada sizlerin desteği bizler için önemlidir. Çünkü bu sorun günün sonunda sizleri ve bizleri buluyor. Kış aylarında yağışların az olması su kaynaklarını olumsuz yönde etkiledi. Özellikle şehrin merkezini besleyen Bejingir kaynağımızda ciddi anlamda su seviyesinde düşüşler söz konusudur. Birçok noktadaki sondaj sularımızda ciddi anlamda azalmalar var. Tüm bunların yanında içme sularının bahçe sulamasında kullanılması söz konusudur. Tabi buna müsaade etmiyoruz. Kalabalık ekiplerle mahallelerimizde ciddi anlamda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada muhtarlarımızın desteklerini istiyoruz. Bu sorunları da hep birlikte çözeceğimize inanıyoruz. Birbirimize destek olacağız. Bu sadece belediyenin veya VASKİ'nin meselesi değil. Toplumsal bir meseledir. Dolayısıyla bu sahiplenmeyi hep birlikte gösterirsek ve su kaynaklarımız daha düzenli kullanırsak, bu sorunun üstesinden gelir ve inşallah bu sıkıntıyı da aşarız" dedi.

Kaçak su kullanımıyla ciddi anlamda mücadele ettiklerinin altını çizen Genel Sekreter Çelikel, "Ekiplerimiz ciddi anlamda alandalar. Çok net bir tavırla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sizlerin bu anlamda destekleriniz son derece kıymetlidir. Bizlerle bu yolu yürümeniz bizler için çok daha etkili bir mücadele anlamına gelmektedir. Bu desteğinizi güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra tek tek söz alan mahalle muhtarları, mahallelerinde yaşanan su, altyapı, üstyapı, kanalizasyon, yol, ulaşım, tarımsal, ilaçlama, okul, taziye evi, sıvat, istinat duvarları ve oyun parkları gibi taleplerini tek tek dile getirdi.

Sorunları tek tek not alan ve toplantıda bulunan ilgilere aktaran Genel Sekreter Çelikel, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü noktasında takipçi olacaklarını ifade etti. Toplantı, verilen öğlen yemeği, muhtarlara hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Fidanlık Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'in yanı sıra Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Başkan Danışmanı Sinan Hakan, VEDAŞ ve AKSA Temsilcileri ile Van Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları katıldı.