Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

VAN- Bitlis kara yolu üzerinde yolcu otobüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otobüs devrilirken olayda otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Van- Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.