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Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

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Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VAN- Bitlis kara yolu üzerinde yolcu otobüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otobüs devrilirken olayda otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti.

Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 2 ölü, 30 yaralı

Sabah saatlerinde Van- Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel

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Yorumlar (8)

Fatih Kervankıran:

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin inşallah

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Turbo Levent:

ÜLKEDE BUGÜN KARNIM DOYARMI DİYE UYAN AKŞAMI BİLE GÖREME

yanıt0
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adlan zeybel:

Rabbim rahmet eylesin Yakınlarına bu mübarek bayram arefesinde sabır versin inşallah

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1
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Bükücü:

Allah yardım etsin. Kimseye kaza, bela göstermesin.

22
1
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Fatih Sultan:

yine bir otobüs kazası yine bir doğu firması, şaşırdık mı?

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JY:

ÖLÜM GÜZEL ŞEY; BUDUR PERDE ARKASINDAN HABER. HİÇ GÜZEL OLMASAYDI ÖLÜRMÜYDÜ PEYGAMBER.

12
3
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Bükücü:

J.Y. Sende bir ateist düşüncesindesin bir sağcı düşüncesindesin, bir solcu düşüncesindesin. Dönmedolap olmayı bırak ta, ya olduğun gibi görün ya da hiç görünme

yanıt9
yanıt1
Sessiz Kalma:

Burası çok kaza olan biryer değil, Araç kullanırken, CEP TELEFONU ile meşgul olmayalım.

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1
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