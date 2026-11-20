Van Başkale Kaymakamı Cihangir, Güzeldere Jandarma Karakolu'nda askerlerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, Güzeldere Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Cihangir, zorlu coğrafi ve iklim koşullarında görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet edip personele başarı diledi.
Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, karakolda askerlerle bir araya geldi.
Cihangir, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ceyhun Köymen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Atalay Turan ile Güzeldere Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.
Bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Cihangir, zorlu coğrafi ve iklim koşullarına rağmen görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet etti.
Cihangir, personele görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA