Valililer Konteyner Üretimini İnceledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla hızlı bir şekilde kurulan konteyner üretim merkezinde üretim seri bir şekilde devam ediyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Atay ile konteyner üretim merkezini gezdi.

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla hızlı bir şekilde kurulan konteyner üretim merkezinde üretim seri bir şekilde devam ediyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Atay ile konteyner üretim merkezini gezdi.

Asrın felaketinin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla il genelinde 5 fabrikada depremzedelere yuva olması, iş yeri olması için konteyner üretimi çalışmaları başladı. Kısa süre içinde seri üretime geçen ve günlük 200'ün üzerinde üretimi yapılan konteynerler AFAD'ın yönlendirmeleriyle belirlenen yerlere gönderiliyor.

Vali Cevdet Atay ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Organize Sanayi Bölgesinde üretimi yapılan merkezde incelemelerde bulundular. Yapılan konteynerle ilgili bilgiler verdi. - DÜZCE