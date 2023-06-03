Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Valililer Konteyner Üretimini İnceledi

Valililer Konteyner Üretimini İnceledi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla hızlı bir şekilde kurulan konteyner üretim merkezinde üretim seri bir şekilde devam ediyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Atay ile konteyner üretim merkezini gezdi.

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla hızlı bir şekilde kurulan konteyner üretim merkezinde üretim seri bir şekilde devam ediyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Atay ile konteyner üretim merkezini gezdi.

Asrın felaketinin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla il genelinde 5 fabrikada depremzedelere yuva olması, iş yeri olması için konteyner üretimi çalışmaları başladı. Kısa süre içinde seri üretime geçen ve günlük 200'ün üzerinde üretimi yapılan konteynerler AFAD'ın yönlendirmeleriyle belirlenen yerlere gönderiliyor.

Vali Cevdet Atay ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Organize Sanayi Bölgesinde üretimi yapılan merkezde incelemelerde bulundular. Yapılan konteynerle ilgili bilgiler verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliği Düzce Valiliği Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title