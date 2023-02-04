Vali Yerlikaya'dan kar yağışını bekleyen İstanbul için yeni uyarı: Pazar günü rüzgarın şiddeti 100 km'ye ulaşacak

Pazar günü kar yağışının beklendiği İstanbul'a bir önemli uyarı daha geldi. Megakentte yarın kuvvetli fırtınanın beklendiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/sa), Avrupa Yakası'nda tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. Kar ve fırtına beklentisi İstanbul kalkışlı ve varışlı havayolu ulaşımını da aksatırken, Şehir Hatları da bazı vapur seferlerini iptal etti.

İstanbul, pazar günü yağması beklenen kar yağışına odaklandı. Megakentte kar mesaisi devam ederken, fırtına uyarısı da geldi.

FIRTINANIN HIZI 100 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü şiddetli fırtınanın beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/sa), Avrupa Yakası'nda tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

HAVA VE DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA

Kar ve fırtına beklentisi havayolu ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti. Ayrıca, İstanbul'da, Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.

"CAN GÜVENLİĞİNİZ TAŞIDIĞINIZ ÜRÜNLERDEN ÇOK DAHA KIYMETLİ"

Öte yandan bir uyarı da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere geldi. Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yarın için önemli bir uyarım da özellikle motosiklet sürücülerimiz ve motokuryelerimize! Kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli olalım! Can güvenliğiniz taşıdığınız ürünlerden de, zamanla yarıştan da çok daha kıymetli!" dedi.