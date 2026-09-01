Edirne Valisi Sezer, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, göreve yeni başlayan Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kahraman da ziyaretten dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Metin Kahraman'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, makamında ziyaret ettiği Kahraman'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kahraman'da ziyaret nedeniyle Vali Sezer'e teşekkür etti.
Kaynak: AA