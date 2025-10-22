Vali Recep Soytürk Taziye Ziyaretlerinde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Vali Soytürk, annesi vefat eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

Sarıkurt'a başsağlığı dileyen Soytürk, aile ile bir süre sohbet etti.

Soytürk daha sonra, eşini kaybeden Türkiye Macaristan Fahri Konsolosu Erdoğan Erken'i ziyaret ederek başsağlığı diledi.