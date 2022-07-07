Vali MasatIı, Suluova Besi OSB'deki firmaların temsilcileriyle buluştu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıya Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Besi OSB müteşebbis ve yönetim kurulu üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Suluova Besi OSB'nin çalışmalarını değerlendiren Masatlı, "Suluova Besi OSB ile ilgili genişleme çalışmaları kapsamında bedelsiz olarak milli emlak, bu arsayı bize devretti. İmar ve parselasyonunu yaptık. Modern ağıl projesini yaparak faaliyete geçirdik. OSB'mizin genişlemesiyle ilgili yatırım projesini hazırladık ve sunduk. Altyapı hazır, iş insanlarımıza bu durum kolaylık sağlayacaktır. Türkiye'nin birincisiyiz. Genişleme alanıyla Avrupa'nın birincisi olacağız." dedi.

Vali Masatlı'nın konuşmasının ardından katılımcıların görüş ve önerileni dile getirmesiyle toplantı sona erdi.