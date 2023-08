Vali Karadeniz Manisa'ya veda etti

Manisa'da son zamanlarda en uzun süre valilik yapan Yaşar Karadeniz yeni görev yeri Sakarya Valiliğine gitmek üzere kentten ayrıldı

Alkışlarla uğurlanan Vali Karadeniz Manisalılardan helallik isterken Sakaryalılara da mesaj gönderdi

MANİSA Manisa'da son zamanlarda en uzun süre valilik yapan Yaşar Karadeniz yeni görev yeri Sakarya Valiliğine gitmek üzere kentten ayrıldı. Alkışlarla uğurlanan Vali Karadeniz 3 yıldan fazla bir süredir görev yaptığı Manisalılardan helallik isterken, yeni görev yeri olan Sakarya'da da göreve başlar başlamaz tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapılması gerekenler ve Sakaryalıların gündemindeki sorunlara çözüm oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Manisa'da 3 yılı aşkın bir süredir valilik yapan Vali Yaşar Karadeniz bugün itibariyle valilik personeli ve kent protokolüyle Valilik Konağında vedalaşarak kentten alkışlarla uğurlandı.

" Manisa'yı hiçbir zaman unutmayacağım"

Yoğun bir ilginin olduğu uğurlamada açıklamalarda bulunan Vali Yaşar Karadeniz, "Bugün itibariyle Manisa'dan ayrılıyorum. 3 yılı aşkın bir süredir görev yaptığımız tüm kadro hemen hemen burada basın mensupları da dahil olmak üzere. Manisa'da başta pandemi, sonra deprem süreci, zaman zaman ülkemizin ve dünyanın zorluk yaşadığı dönemi birlikte paylaştık ama güzel bir ekiptik, uyumlu bir ekiptik. Her konuda işbirliği içinde görev yaptık. Bundan dolayı tüm çalışan arkadaşlarımıza, kamu kurum kuruluşlarına, STK'lara, odalara, borsalara, OSB'lere, yerel yönetimlere, üniversitemize ve basın mensuplarımıza ve hepsinden önemlisi tüm Manisa halkına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allahaısmarladık. Ben Manisa'yı hiçbir zaman unutmayacağım, en kısa sürede de ziyarete geleceğim, hakkınızı helal edin." dedi.

Sakarya'ya mesaj

Yeni görev yeri Sakarya içinde bir mesaj gönderen Vali Karadeniz, "Sayın valimiz oradan ayrıldıktan sonra ben de gidip görevime başlayacağım. Tıpkı buraya geldiğimde yaptığım gibi orada da yapacağım ilk konu, orayla ilgili yapılması gerekenlerle ilgili, Sakaryalıların gündemindeki konuları öncelikle ele alarak, oradaki yine tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde onlara çözüm üretmeye çalışacağız. Bu arada Manisa ve Sakarya'nın bir ortak yönü var. Her iki kentinde takımı 1. Lig'de futbol takımı var ve her ikisi de şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak istiyor. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.