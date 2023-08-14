Vali Becel, veda ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanması nedeniyle veda ziyaretlerinde bulundu. Nevşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı'na teşekkür etti.

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, veda ziyaretlerinde bulundu.

17 Haziran 2020'de Nevşehir Valisi olarak göreve başlayan ve 10 Ağustos'ta yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı makamında ziyaret etti.

Savran, Becel'e Nevşehir'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Becel, daha sonra Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı'na da veda ziyaretinde bulundu.