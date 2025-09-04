Vali Aydoğdu'dan Öğrenciye Destek

ERZİNCAN'da ilkokul müdür yardımcısı Kübra Aydın, İstanbul'da üniversiteyi kazanan ancak babasının rahatsızlığı nedeniyle sorunlar yaşayan öğrenci için caddede karşılaştığı Vali Hamza Aydoğdu'dan gözyaşları içinde yardım istedi. Öğrencinin ailesiyle telefonda konuşup, akşam da evlerine giden Vali Aydoğdu, gereken desteği vereceğini söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim sezonu öncesi ildeki okullarda görevli idarecilerle toplantı yaptı. Yeni eğitim dönemiyle ilgili yapılan toplantının ardından Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Ordu Caddesi'nde yürüyen Vali Aydoğdu'nun yanına gelen 13 Şubat İlkokulu Müdür Yardımcısı Kübra Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan tanıdığı Yunus Emre Adaş'ın, babasının sağlık sorunları sebebiyle sıkıntıları olduğunu bildirdi. Aydın, "Sosyal Bilimler Lisesi mezunu ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencimiz var. Babası 3 aydır yoğun bakımdaydı. Öğrencimizin bursa, yurda ihtiyacı var" dedi. Öğretmen Kübra Aydın'a "Allah senden razı olsun" diyerek telefonunu aldığı Yunus Emre Adaş'ı arayan Aydoğdu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Aydoğdu, Adaş'a "Ben senin yurt işini ve diğer işlerini çözeceğim. Rahat ol. Babana selam söyle akşam bir çay içmeye geleceğiz" diyerek telefonu kapattı. Duygulanan öğretmenden ağlamamasını isteyen Aydoğdu, örnek hareketi için başarı belgesi vereceğini söyledi.

ZİYARETE GİTTİ

Vali Aydoğdu, telefonla görüştüğü Yunus Emre Adaş'ı akşam evinde ziyaret etti. Şeker hastası olan ve beynine pıhtı atması sebebiyle tedavi gören Süleyman Adaş (47) ile görüşen Aydoğdu, Yunus Emre'den de durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Yunus Emre'ye gereken desteği vereceklerini belirterek evden ayrıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Vali Aydoğdu, öğretmen Kübra Aydın'la görüşmesini sosyal medya hesabından da şu ifadelerle paylaştı:

"Huzurla biten bir toplantının ardından, yağmurun serinliğiyle caddede yürüyorduk. Tam caddenin ortasına gelmiştik ki, arkadan bir ses yankılandı: 'Sayın Valim! Sayın Valim!' Döndük koşarak bize yetişen Kübra Öğretmendi. Nefesi hızlıydı, elleri titriyordu, sesi neredeyse boğazına düğümlenmişti. Ama yüreğinde taşıdığı derdi bütün samimiyetiyle anlattı. Bir öğrencimizin hikayesini öyle bir aktardı ki, sanki kendi evladının çilesini paylaşıyordu. Bir insanın başkasının derdini bu kadar derinden hissetmesi, cinnet geçirmiş bir dünyanın ortasında bize insanlığı yeniden hatırlattı. Biz de vakit kaybetmedik. Öğrencimizi aradık, moral verdik. Babasıyla görüşeceğimizi söyledik, kardeşimizin problemini de çözdük. Sonra içimizden Yunus'un sözleri geçti. Dedi ki: 'Hayat bir üç yoldur. Biri nefse çıkar, kalbi taş eder. Biri mala çıkar, yük olur. Biri de gönüle çıkar, insanı insan eyler' Kübra öğretmen gönül yolunu seçmişti. Başkasının yükünü kendi yükü bilmişti. Biz de gördük ki, hakiki makam, gönülden gönüle yol bulmaktır. Cenabıallah bizlere de bu gönül yolundan yürümeyi, insan kalmayı, duygularımızı kaybetmemeyi nasip etsin."