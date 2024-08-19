Türkiye genelinde gönüllüler aracılığıyla çok sayıda yardım ve hayır faaliyetine imza atan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü, gönüllü sayısını 50 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürü Arif Özsoy, Bölge Müdürlüğünün 2023-2024 faaliyetlerinin yanı sıra gelecek yıl hedeflerine dair bilgilerin yer aldığı sunumu paylaştı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, faaliyetlerini artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedefleyen müdürlük, bu kapsamda gençleri ve emeklileri vakıf faaliyetlerine teşvik ederek gönüllü sayısını 50 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyor.

İstanbul ve diğer şehirlere rehber eşliğinde tarihi ve kültürel geziler düzenlemek, aylık dağıtılan gıda yardımlarının sayısını artırmak, Anadolu yakasına aşevi açmak, tarihi vakıfların vakfiyelerindeki şartları azami derecede yerine getirmek, vakıf konulu kısa film yarışması düzenlemek, bursiyer öğrencilerin spor tesislerinden indirimli yararlanmasını sağlamak ve devlet koruması altında 18 yaşını dolduran yetimler için yurt veya ev açmak gibi faaliyetler de kurumun gelecek hedefleri arasında yer alıyor.

Müdürlük, afetle mücadele bilincini topluma yaymak üzere İstanbul Anadolu yakası ve Kocaeli dahil 26 ilçede "Kentsel Arama Kurtarma Ekibi" yetiştirilmesi için de çalışmalara başlayacak.

2023'te çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi

İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerin ardından Malatya'da 38 gün boyunca 900 kişiye, günlük üç öğün yemek dağıtımı yaptı, gıda, giyim ve sarf tüketim malzemelerinin bulunduğu 6 tır yardım malzemesi gönderdi.

Müdürlük tarafından geçen yıl ramazanda İstanbul Anadolu yakasında 2 bin 600 kişilik, Kocaeli İzmit'te 600 kişilik iftar programları düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla her bir şehit için 6 hatm-i şerif okutuldu. Mevlüt Kandili'nde ise 5 camide Mevlid-i Şerif okutuldu, cemaate 5 bin lokum ikram edildi.

Ayrıca öğrencilere burs yardımı yapıldı, gezi programları ve vakıf buluşmaları gibi çok sayıda faaliyet de gerçekleştirildi.

Bu yıl ramazanda 41 bin kişiye iftar ve sahur

Bu yıl da bursiyer yetim öğrencilere bayramlıklar alındı, "Hayır Çarşısı" kampanyasıyla 800 kişiye kılık kıyafet yardımı, öksüz çocuklara cep telefonu ve diz üstü bilgisayar yardımları yapıldı.

Ramazan ayında ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde her gün 300 kişiye iftar ve sahur ikram edildi. Kocaeli'nde de her gün 220 kişiye iftar verildi.

2024 yılı Vakıf Haftası kapsamında 30 vakfın katılımıyla ebru, boyama, kağıt katlama, tezhip, hat, minyatür, tohum topu çalışması, demir dövme etkinliği, ok atma, ip çekme, çuval yarışı ve ip atlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

130 yapım ve restorasyon çalışması devam ediyor

Bölgeye bağlı tarihi yapıtların bakım ve onarım çalışmalarını da hızla sürdüren bölge müdürlüğü, bu yıl itibarıyla sürekli bakım ve hasar önleyici çalışmalar kapsamında bölgedeki tüm camileri içeren ihaleler düzenleyerek acil bakımlarını yaptırıyor.

Kış mevsimi öncesi gerçekleştirilen çatı bakım onarım işi ile de müdürlüğe ait taşınmazların çatıları incelenerek, yapılardaki su kaçaklarının önüne geçilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Müdürlük uhdesinde halihazırda 70 eski eser, 60 da yeni yapı olmak üzere, devam eden 130 yapım ve restorasyon faaliyeti bulunuyor.