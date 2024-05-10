Vakıf Haftası'nda Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Mevlit Okutuldu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Vakıf Haftası" kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okuttu, ikramda bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Mayıs'ta kutlanan Vakıf Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Diyarbakır'daki, Ulu Cami ile Selahaddin Eyyübi Camisi, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi, Batman'daki Şevket Başak Camisi ve Bingöl'deki Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde "vakıf ecdatları" için mevlit okutuldu, katılımcılara lokum ikramında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulmuş bir gelenek olduğunu belirtti.

Geçmişten bugüne birçok insanın hayatına dokunan vakıflarının bu etkiyi sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuz olan vakıf kültürümüzü yaşatmak için çalışıyoruz. Yaptığımız etkinlikler kapsamında sorumluluk alanımızda yer alan illerin belirli camilerinde geçmiş nesillerimizin anısına mevlit okuttuk ve ikramda bulunduk. Bütün vakıflarımızın ve bu geleneğe gönül veren herkesin Vakıflar Haftası'nı kutlar, etkinliklerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz."