LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük'ün babası ölüm yıl dönümünde anıldı

Doğanşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 18 Haziran 2020 yılında vefat eden hayırsever iş insanı Vahap Küçük için anma programı düzenlendi.

Doğanşehir ilçesinde düzenlenen anma programında merhum Vahap Küçük, için mevlid-i şerif ve Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma programında konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, "Memleketimize, Doğanşehir'imize hayırlı hizmetler, kıymetli eserler bırakmış kıymetli büyüğümüzü rahmet, minnet ve duayla anıyoruz. Hayatını memleketine, hemşehrilerimize hizmete adamış." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Vahap Küçük'ün sadece Doğanşehir'e değil Malatya'ya hatta dünyanın birçok yerine hayır hizmetleri gerçekleştirdiğini anlatarak, "Şehirler yıkılsa bile yerine inşa edilebiliyor. 36 bin nüfuslu Doğanşehir şu anda yeniden yapılarla 31 bin 500 nüfusun barınacağı bir Doğanşehir inşa edildi. Şehirler her zaman inşa edilir, mühim olan insanların gönlünde hoş bir seda bırakmaktır. Vahap amcamız bunu başardı. Vahap amcamız bir gönül adamıydı." diye konuştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, da Vahap Küçük ile yol yürüdüğünü ağabeyleri ve amcaları olduğunu söyledi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, eski Doğanşehir Belediye Başkanı olan merhum babasının ilçeye hizmet etmenin aşkıyla yaşadığını belirterek, "Babam gönül adamıydı, çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu. Her görüşe saygı gösterirdi. Babamda kin yoktu, babama haksızlık edene o iyilikle muamele ederdi. Mevlit programımıza uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da "Vahap Küçük, sadece belediye başkanı, iş insanı değildi; yetimin, fakir fukaranın babasıydı. Eğitim, sağlık ve istihdamda ilçemize güçlü destek verdi." dedi.

Hayırsever iş adamı ve eski Doğanşehir Belediye Başkanı olan Vahap Küçük, 2020 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Merhum Küçük, öğrencilere verdiği burslar ve ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlarla biliniyordu.

Anma programı duanın ardından sona erdi.