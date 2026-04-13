Uzunköprü Belediyesi esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

İlçe merkezinde kurulan stantta esnafa ve vatandaşlara çorba dağıtıldı.

Gerçekleştirilen ikramla birlikte esnafa hayırlı işler temennisinde bulunuldu.

- Edirne'de Psikososyal Destek Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Psikososyal Destek (PSD) Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi, ayrıca eğitim programı düzenlendi.

İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitime İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu, şube müdürleri ve psikososyal destek çözüm ortakları katıldı.

Programda, afet sonrası bireylerin ve toplumun psikolojik iyilik halinin korunmasına yönelik uygulamalar, psikososyal destek hizmetleri, kriz anlarında doğru iletişim yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Yetkililer, afet ve acil durumlarda etkin müdahale için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

-Edirne'de Göç İdaresi Müdürlüğüne kuruluş yıl dönümü ziyareti

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ayhan ve Ermiş, İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu ile bir araya gelerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Nacioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "13. kuruluş yıl dönümümüzde bizleri yalnız bırakmayan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Muhittin Ayhan ile İl Jandarma Komutanımız Sayın Mehmet Kasım Ermiş'e şahsım ve müdürlüğümüz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

-Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde altyapı çalışmaları sürüyor

Edirne Belediyesi Saraçlar Caddesi'nde parke taş onarım ve döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki bozulan alanlarda bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan program dahilinde devam ettiğini bildirdi.