Uzungöl'e sosyal donatı alanları ve doğal gaz talebi - Haberler

TRABZON'da imar kirliliği tartışmalarıyla gündeme gelen, turizm merkezi Uzungöl'de revize çalışması yürütülen 'koruma amaçlı imar planı'na sosyal donatı alanlarıyla doğal gaz altyapı çalışmalarının eklenmesi isteniyor. Uzungöl Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, "Burayı madem koruyoruz ve koruma amaçlı imar planı yapıyoruz. O halde bacalardan çıkan kömür tozlarını, bu zehirli gazı, dumanı yok edelim. Doğal gazı getirelim, Uzungöl'ü temizleyelim" dedi.

Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da hazırlanan 'Uzungöl koruma amaçlı imar planı' yöre halkının itirazlarıyla yargıya taşındı. Trabzon İdare Mahkemesi, 80'e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle plan hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

"Uzungöl'ün en büyük sorunu, uygulanabilir bir imarının olmaması. 3 yıldır oluşturduğumuz dernekler ve STK'lar ile birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Biz yapılaşmadan ziyade uygun yapılaşma istiyoruz. En önemli taleplerimiz Uzungöl'de spor alanlarının oluşturulması, kültür merkezlerinin oluşturulması. Yıllar önce Antalya Uzungöl'e taşınacak diye söylenirken bugün Uzungöl'de böyle bir spor alanının planda olmaması bizim mücadele ettiğimiz noktalardır. Trafiğin çok yoğun olduğu yaz dönemlerinde günlük 18 bin aracın girdiği bir yerde alternatif yolların olmaması 20 kilometrelik araç kuyruğunun oluşmasına sebep oluyor. Bu olumsuzlukların kaldırılmasıyla ilgili mücadelemizi ediyoruz ve bunu çözecek olan imar planıdır."