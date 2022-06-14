Uzmanlar uyardı: Android'deki bu uygulamaları hemen kaldırın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzmanlar uyardı: Android'deki bu uygulamaları hemen kaldırın

Shiftdelete - Güncel
 - Güncelleme:
Uzmanlar uyardı: Android'deki bu uygulamaları hemen kaldırın

Android'deki zararlı uygulamalar için yeni bir liste yayınlandı. Farklı kategorilerdeki bu uygulamaların yapabilecekleri göz korkutuyor.

Uzun yıllardır kullanıcıların verilerini toplayan ve bankacılık uygulamalarına sızan yazılımlar bulunuyor. Çok farklı konseptlerde geliştirilen bu uygulamalar, zaman zaman Google Play Store'da bile boy gösteriyor. Siber güvenlik araştırmacılarından gelen yeni rapor, Android'deki zararlı uygulamaları ortaya koydu.

Verilerinizi ve paranızı çalan zararlı Android uygulamaları

Phone Arena'da yer alan habere göre, Google Play'de birtakım zararlı uygulamalar olduğu ortaya çıktı. Bazılarının 50 binden daha fazla indirmeye sahip olduğu belirtildi, ancak Google Play Store'dan çoktan kaldırıldığını da hatırlatmak gerekiyor.

Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı!

Android için zararlı uygulamaları incelediğimizde, birbirinden farklı kategorilerde boy gösterdiğini görüyoruz. Her zaman tercih edilenler arasında doküman tarama, PDF okuyucu gibi uygulamalar; son zamanlarda popüler olanlar arasında ise kripto para ve NFT uygulamaları yer alıyor.

Kötü amaçlı malware içeren bu Android uygulamaları, verilerinizi çalmaktan kripto para cüzdanınızı kopyalamaya kadar çok çeşitli işlemleri yapabiliyor. Hemen aşağıda yer alan bazı uygulamaların 50 binden fazla indirilmesi ve 4.8 gibi yüksek puanlara sahip olması, sizin de potansiyel kurban olabileceğinize işaret ediyor.

Son zamanlarda Google Play'e yüklenmiş tehlikeli uygulamalar listesi şu şekilde:

Document Manager

Coin track Loan – Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Daha önceden kötü amaçlı kodlara sahip olduğu keşfedilen Android uygulamaları ise şu şekildeydi:

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Zararlı uygulama yükledim, ne yapmalıyım?

Yukarıda yer alan uygulamalar Google Play'den çoktan kaldırıldı. Eğer bu uygulamalardan birini daha önce yüklediyseniz, cihazınızdaki tüm şifreleri değiştirmenizi öneriyoruz. Ayrıca telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak arka planda çalışan tehditleri önleyecektir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Shiftdelete / Güncel

Google Play Store Google Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title