Uzmanlar uyardı: Android'deki bu uygulamaları hemen kaldırın
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Android'deki zararlı uygulamalar için yeni bir liste yayınlandı. Farklı kategorilerdeki bu uygulamaların yapabilecekleri göz korkutuyor.
Uzun yıllardır kullanıcıların verilerini toplayan ve bankacılık uygulamalarına sızan yazılımlar bulunuyor. Çok farklı konseptlerde geliştirilen bu uygulamalar, zaman zaman Google Play Store'da bile boy gösteriyor. Siber güvenlik araştırmacılarından gelen yeni rapor, Android'deki zararlı uygulamaları ortaya koydu.
Verilerinizi ve paranızı çalan zararlı Android uygulamaları
Phone Arena'da yer alan habere göre, Google Play'de birtakım zararlı uygulamalar olduğu ortaya çıktı. Bazılarının 50 binden daha fazla indirmeye sahip olduğu belirtildi, ancak Google Play Store'dan çoktan kaldırıldığını da hatırlatmak gerekiyor.
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Android için zararlı uygulamaları incelediğimizde, birbirinden farklı kategorilerde boy gösterdiğini görüyoruz. Her zaman tercih edilenler arasında doküman tarama, PDF okuyucu gibi uygulamalar; son zamanlarda popüler olanlar arasında ise kripto para ve NFT uygulamaları yer alıyor.
Kötü amaçlı malware içeren bu Android uygulamaları, verilerinizi çalmaktan kripto para cüzdanınızı kopyalamaya kadar çok çeşitli işlemleri yapabiliyor. Hemen aşağıda yer alan bazı uygulamaların 50 binden fazla indirilmesi ve 4.8 gibi yüksek puanlara sahip olması, sizin de potansiyel kurban olabileceğinize işaret ediyor.
Son zamanlarda Google Play'e yüklenmiş tehlikeli uygulamalar listesi şu şekilde:
Document Manager
Coin track Loan – Online loan
Cool Caller Screen
PSD Auth Protector
RGB Emoji Keyboard
Camera Translator Pro
Daha önceden kötü amaçlı kodlara sahip olduğu keşfedilen Android uygulamaları ise şu şekildeydi:
Fast PDF Scanner
Air Balloon Wallpaper
Colorful Messenger
Thug Photo Editor
Anime Wallpaper
Peace SMS
Happy Photo Collage
Original Messenger
Pellet Messages
Smart Keyboard
Special Photo Editor
4K Wallpapers
Zararlı uygulama yükledim, ne yapmalıyım?
Yukarıda yer alan uygulamalar Google Play'den çoktan kaldırıldı. Eğer bu uygulamalardan birini daha önce yüklediyseniz, cihazınızdaki tüm şifreleri değiştirmenizi öneriyoruz. Ayrıca telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak arka planda çalışan tehditleri önleyecektir.
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