Uzmanlar, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemini anlattı Açıklaması

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Normal Doğum Eylem Planı'nın tanıtım toplantısına katılan uzmanlar ve ebeler, normal doğumun anne ve bebekleri açısından en doğal ve sağlıklı yöntem olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda çok sayıda hekim, ebe ile anne adayları yer aldı.

Toplantıya katılan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Cerit, eylem planının hayata geçirilmesi ve tanıtım toplantısında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, doğumun esasında normal, kendiliğinden gelişen bir eylem olduğuna dikkati çekti.

Bir bebeğin doğum anına tanıklık etmenin, annenin mutluluğuna şahit olmanın mucizevi olduğunu aktaran Cerit, "Normal doğumda anneler bebeklerini hemen kucağına alıp emzirebiliyor. Ağrısız, acısız bir şekilde süreçlerini geçiriyorlar. Sezaryen ise bir ameliyat, ameliyatın da birçok komplikasyonu olabiliyor. Ağrı, sancı gibi sorunlar oluşabiliyor." dedi.

Cerit, bugün açıklanan eylem planıyla normal doğumun özendirilmesi, bu konuda bilinçlendirici faaliyetlerin yürütülmesinin amaçlandığına işaret ederek, "Tanıtım toplantısı da bu farkındalık için tüm Türkiye'ye bir mesaj aslında. Bütün kadınlarımızı, gebelerimizi normal doğuma davet ediyoruz. Eylem planı çerçevesinde bizlere illerde verilen en önemli talimatlardan biri, kadınlarımızın normal doğum konusunda bilinçlendirilmesi, bu süreçten korkmaması konusunda bilgilendirilmesi." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda gebe okullarının da hayata geçirildiğini anımsatan Cerit, burada verilen eğitimlerle gebelikten, doğum ve bebeğin ilk yıllarına uzanan süreçte anneler ve babalara tüm aşamalarla ilgili bilgi verildiğini kaydetti.

Cerit, sezaryen ameliyatın tıbbi bir girişim olduğunun, anne veya bebeğin sağlığını riske edecek herhangi bir tıbbi gereklilik oluştuğunda hekimlerin bu sürece karar verdiğinin altını çizdi.

"Gebelerimizi normal doğuma teşvik edebilmek için çok uğraşıyoruz"

Yüksek normal doğum oranları nedeniyle Emine Erdoğan'ın elinden plaket alan Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde görevli ebe Nida Sirkecili de "17 yıldır ebelik yapıyorum. Normal doğum, en doğal, en rahat ve anne adayının kendini en güvende hissettiği bir süreç. Bizler gebelerimizi normal doğuma teşvik edebilmek için çok uğraşıyoruz." diye konuştu.

Ebelerin doğum sürecindeki en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Sirkecili, ebelerin doğum öncesi, doğum esnası ve sonrasında anneyle birebir beraber olduğunun altını çizdi.

"Ben de normal doğumu tercih ediyorum"

37 haftalık hamile Halime Yaşar, aynı zamanda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gebe Takip Birimi'nde görevli bir sağlık çalışanı olduğunu anlattı.

Gebeleri bilgilendirmeye yönelik birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de normal doğumu tercih ediyorum. Normal doğum, anne ve bebek arasındaki bağı hızlı bir şekilde toparlayan bir süreç. Sezaryen ise cerrahi bir operasyon olduğundan annenin, bebeğin toparlanmasını, süt gelişimini engelleyen durumlarla karşı karşıya kalınmasına yol açabiliyor. Bu bir ameliyat ve sadece tıbbi gereklilik durumunda seçenek olarak durması gereken bir işlem."

Yaşar, ayrıca çalışan annelere tanımlanan doğum izinlerinin de artırılması talebinde bulundu.

Sunucu Zahide Yetiş, doğum sürecini paylaştı

Televizyon sunucusu Zahide Yetiş ise bebeğini hep doğal yolla dünyaya getirmek istediğini ama bazı gereklilikler nedeniyle sezaryen ameliyatla doğum yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Normal doğum kadar bir annenin hem kendinin hem de evladının sağlığını koruyabileceği çok az şey var, bunu anladım. Ben ne yazık ki normal doğum yapamadım çünkü sıkıntılı bir doğum süreci yaşamıştım, sonrasında olası riskleri göze alamadım." şeklinde konuştu.

Normal doğum yapan kadınların kendini hızlıca topladığına, ağrı ve sancılarının sezaryen ameliyata kıyasla çok daha az olduğuna işaret eden Yetiş, "Normal doğumla dünyaya gelen bebekler de çok daha sağlıklı, dünyaya hazır halde doğuyor. Sezaryende ise bebek hiç bilmediği bir dünyaya, ortama bir bıçak darbesiyle bir anda çıkıyor. " ifadelerini kullandı.

Bir televizyoncu olarak, çocuğun normal doğumla sürece yavaş yavaş hazırlanarak dünyaya gelmesinin önemini anlatan çok sayıda yayın yaptığını dile getiren Yetiş, Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve bu konudaki çalışmaları gönülden desteklediğini sözlerine ekledi.