Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Çelik, yüzde 5'lik baraj önerisine karşı çıktı

(ANKARA) - Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, memur sendikalarında yüzde 5'lik baraj tartışmalarına ilişkin, "Yüzde 5'lik baraj önerisi tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmelidir. Çalışanların iradesini ve adil temsil ilkesini gözetmeyen hiçbir yaklaşım, sırf bir oran üzerinden haklı gösterilemez" açıklamasını yaptı.

Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerinin sendikal haklarını ve temsil gücünü doğrudan etkileyecek yüzde 5'lik baraj tartışmalarını büyük bir kaygıyla takip ediyoruz. Bu düzenleme yalnızca bir oran değişikliği değil; emeğin temsiline vurulmak istenen prangadır. Açık konuşuyoruz: Sendikal hayatta çözüm, barajları yükseltmekte değil; emeğin değerini büyütmekte, çalışanların iradesine saygı duymakta ve adil temsilin önünü açmaktadır.

"SENDİKALARIN GELECEĞİNE ÇALIŞANLAR KARAR VERİR"

Uzman Diyanet-Sen olarak soruyoruz: Bir sendikanın gücü, önüne konulan rakamlarla mı ölçülecek, yoksa üyelerinin güveni, mücadelesi ve çalışanların hayatına kattığı değerle mi?

Sendikacılık; haksızlık karşısında ses yükseltmek, çalışanın hakkını savunmak ve hiçbir kamu görevlisini yalnız bırakmamaktır. Bu anlayışla hareket eden sendikaların önüne yeni eşikler koymak, temsil alanını daraltma riski taşımaktadır. Düzenleme yaşama geçerse barajın altında kalan sendikalara üyelik ödentileri aktarılmayacak; bu, özgür örgütlenme hakkının gasp edilmesi anlamına gelecektir.

İtirazımız; sendikal temsili belirli oranlara bağlayarak çalışanların tercihlerini ve farklı sendikal seslerin varlığını zayıflatabilecek düzenlemeleredir. Sendikal çoğulculuk bir tehdit değil, demokratik hayatın güvencesidir. Farklı görüşlerin ve farklı sendikal anlayışların varlığı, kamu çalışanlarının tercih hakkını güçlendirir. Unutulmamalıdır ki sendikaların geleceğine çalışanlar karar verir. Hiçbir baraj, çalışanların iradesinin önüne geçmemelidir.

"SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ"

2021'de getirilen yüzde 1 barajı, Danıştay 12. Dairesi'nin 16 Mart 2023 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Ardından getirilen yüzde 2 barajı da Anayasa Mahkemesi'nin 18 Ocak 2024 tarihli kararıyla iptal edilmiş; gerekçe 5 Mart 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yargı kararları ortadayken yüzde 5'lik barajı yeniden gündeme getirmek, sendikal özgürlükler açısından kabul edilemezdir. Anayasa'nın 51. maddesiyle güvence altına alınan sendikal haklar, hiçbir sendikanın büyüklüğüne göre sınırlandırılamaz.

Sendikal haklar söz konusu olduğunda ölçü; kimin daha büyük olduğu değil, kimin hangi hakka sahip olduğudur. Bir düzenleme hazırlanıyorsa gerekçesi açıkça ortaya konulmalı; sendikalar arasındaki rekabete ve temsil adaletine etkileri şeffaf biçimde tartışılmalıdır. Kurallar, herhangi bir sendikal yapıya avantaj sağlayacak biçimde şekillendirilmemelidir. Bizler, sendikal rekabetin idari eşiklerle değil; sahadaki emekle ve üyeye verilen güvenle yürütülmesini savunuyoruz.

"ÖZGÜR ÖRGÜTLENMENİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çağrımız nettir: Yüzde 5'lik baraj önerisi tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmelidir. Çalışanların iradesini ve adil temsil ilkesini gözetmeyen hiçbir yaklaşım, sırf bir oran üzerinden haklı gösterilemez. Bizim mücadelemiz; kamu çalışanlarının özgürce örgütlenebildiği, tercihleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülmediği ve her sendikanın emeğiyle karşılık bulabildiği adil bir sistemin mücadelesidir. Kimse unutmasın: Sendikacılık, rakipleri barajlarla azaltma yarışı değil; çalışanın gönlünü, güvenini ve desteğini kazanma sorumluluğudur. Biz, çalışanların iradesine güveniyoruz. Hukukun, adaletin ve özgür örgütlenmenin yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA