Üzerlerine çelik su borusu düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Samsun'da su hattı yenileme çalışması sırasında üzerlerine çelik su borusu düşen 2 işçi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Havza ilçesi Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ladik ilçesinden Amasya'nın Suluova ilçesine götürülecek olan su hattı yenileme çalışması sırasında traktörle taşınan çelik su boruları kayarak işçilerden Selami Baş ve Mustafa Çakır'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan işçilerden Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, Selami Baş ise Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası Baş, Samsun'daki hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.