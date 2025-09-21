Uzay Teknolojileri Odaklı 'TEKNOFEST Uzay Vatan' Festivali Gelebilir

Astronot Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST kapsamında yürütülen havacılık ve uzay faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bizim yürüttüğümüz faaliyetlerin de etkisiyle tıpkı TEKNOFEST Mavi Vatan'ın düzenlendiği gibi önümüzdeki yıllarda uzay teknolojileri odaklı 'TEKNOFEST Uzay Vatan' festivali de yapılabilir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, son gününde Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Atasever, burada AA muhabirine, 8 yılda 13 kez düzenlenen TEKNOFEST'lere ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Özellikle yaş seviyesi biraz daha düşük çocukları görmenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Atasever, ROKETSAN'da bir mühendis olarak çalıştığı dönemde TEKNOFEST'lere, üzerinde çalıştığı uydu fırlatma aracı projesini anlatmak üzere katıldığını ifade etti.

Atasever, "O zamandan bu yana alanda sergilediğimiz sistemlerin kapasiteleri ve etkinlik alanı genişledi. Her yıl organizasyon komitesi TEKNOFEST'i icra ederken birtakım yenilikler getiriyor. Şampiyonlar Çadırı kurulmuş vaziyette. Bütün farklı yarışmalarda derece alan şampiyonlar oralarda geliştirdikleri yeni nesil roketleri, insansız hava araçlarını 'hyperloop' araçlarını vesaire sergileme imkanı buluyor. Atmosferi gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Atasever, her yıl savunma sanayisi ve teknoloji firmalarının yeni ürünler, teknolojiler ve servisler ortaya koyduğuna dikkati çekerek, böylece insanların bir zaman tüneli tecrübesinden geçerek Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin nerelerde olduğunu fark edebildiğini anlattı.

TEKNOFEST'in adının "havacılık ve uzay" festivali olduğunu anımsatan Atasever, burada havacılık teknolojilerine dair çok fazla sistem, ürün ve firma gördüklerini dile getirdi.

Atasever, uzay firmalarının da gelecek yıllarda sayısının artmasını, bu alandan daha fazla firmanın etkinlikte kendilerini ve ürünlerini sergilemesi temennisinde bulundu.

"Uzay teknolojileri odaklı TEKNOFEST yapılabilir" öngörüsü

Dünyanın en büyük uzay konferansı "IAC"nin gelecek yıl Antalya'da gerçekleşeceğine dikkati çeken Atasever, bunun çalışmalarına çok önceden başladıklarını söyledi.

Atasever, dünyayı, teknolojilerini, ürünlerini ve firmalarını Türk gençlerine anlatmaları için Antalya'da gerçekleşecek uzay konferansına davet ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'daki etkinliğe katılacak genç arkadaşlarımız dünyanın her tarafından gelen uzay firmaları ve ajanslarının yetkilileriyle tanışma fırsatı bulacaklar. Onlarca astronotla temas edip, onların tecrübelerini dinleme şansını elde edecekler. Uzaya karşı ilgileri artacak. Bu artan ilgi TEKNOFEST kuşağının uzay teknolojilerini de benimseyip yeni nesil start-up'lar ortaya koymasına, kendi girişimlerini çıkartmasına vesile olacaktır diye ümit ediyorum. Gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı IAC 2026 Uzay Konferansı'nın bir yan etkisi olarak TEKNOFEST'te önümüzdeki yıllarda çok daha fazla uzay firmasını görmeye başlayacağımızı tahmin ediyorum. Bizim yürüttüğümüz faaliyetlerin de etkisiyle tıpkı TEKNOFEST Mavi Vatan'ın düzenlendiği gibi, önümüzdeki yıllarda uzay teknolojileri odaklı 'TEKNOFEST Uzay Vatan' festivali de yapılabilir."