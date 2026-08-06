Haberler

Boşanma davasında eşyaları kaçırdı: Mahkeme 300 bin TL ödemesine hükmetti

Boşanma davasında eşyaları kaçırdı: Mahkeme 300 bin TL ödemesine hükmetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 3 yıl süren boşanma davası sırasında uzaklaştırma kararına rağmen eve giren A.S., eşyaları ve düğünde takılan altınları kamyonetle götürdü. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verirken, A.S.'nin M.S.'ye tazminat ve yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bedelini ödemesine hükmetti. Avukat, kararın istinaf aşamasında olduğunu belirtti.

ANTALYA'da 3 yıl süren boşanma davası sürecinde M.S.'nin (37) uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi A.S. (36), iddiaya göre kararı ihlal ederek eve girip eşyaları ve düğünde takılan altınları kamyonetle götürdü. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, A.S.'nin M.S.'ye tazminat ödemesine ve yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bedelini karşılamasına hükmetti.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan, 8 yıllık evliliğini yürütemediği gerekçesiyle boşanma davası açan M.S., yaklaşık 3 yıl devam eden yargı sürecinde eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre A.S., eve nakliyeci çağırarak klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, halılara kadar tüm eşyaları kamyonete yükleyip götürdü. Eşyaların alındığını gören M.S., eşinden şikayetçi oldu. Yaşananların ardından Antalya'da kalmak istemeyen M.S., kızıyla birlikte Samsun'daki ailesinin yanına taşındı. Devam eden yargı aşamasında mahkeme heyeti tarafların boşanmasına, A.S.'nin M.S.'ye tazminat ve ziynet eşyalar yönünden 300 bin TL ödemesine hükmetti.

'DEĞERLİ EŞYALARIN TAMAMINI GÖTÜRDÜ'

M.S.'nin avukatı Senar Furkan Başak, boşanma sürecinde müvekkilinin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Boşanma davasını açtıktan sonra müvekkilimiz adına mahkemeden uzaklaştırma kararı talep ettik. Uzaklaştırma kararı yürürlükte olduğu sırada davalı erkek, müvekkilimizin bulunmadığı bir zaman diliminde eve girerek, halılar, klimalar, televizyon ve diğer değerli eşyaların tamamını götürdü. Müvekkilimiz, kızıyla birlikte eve döndüğünde büyük şok yaşadı. Çünkü ev yaşanabilir durumda değildi, içeride neredeyse hiçbir eşya bırakılmamıştı. Bu nedenle kızıyla birlikte ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı" dedi.

'ZİYNET EŞYALARI KADININ KİŞİSEL MALIDIR'

3 yılın ardından tarafların boşandığını ifade eden Avukat Başak, "Yargılama sonucunda mahkeme müvekkilimizi haklı bularak tazminat taleplerimizi kabul etti. Düğünde müvekkilimize takılan altınlara davalı erkek el koymuş, bunları iade etmemişti. Oysa yerleşik yargı kararlarına göre düğünde kadına takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malıdır ve iade edilmesi gerekir. Bu nedenle ziynet eşyalarının bedelinin tahsili için dava açtık. Ziynet alacağı yönünden talebimiz yaklaşık 600 bin TL seviyesindeydi. Mahkeme müvekkilimiz lehine 300 bin TL ziynet alacağı ödenmesine hükmetti. Karşı taraf bu kararı istinafa taşıdı. Hukuki süreç istinaf aşamasında devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, yardım edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı
Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Ülkeyi karıştıran iddiaya bakın ne cevap verdi
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldürdü, şimdi cepheye gitmek istiyor
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü