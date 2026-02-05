Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sürücüye Ağır Ceza

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sürücüye Ağır Ceza
Güncelleme:
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, polisin uygulamasında otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, ardından tutuklanan sürücü Tayfun Aydın (33), 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bafra ilçesinde, 14 Şubat 2025'te polisin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Tayfun Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açılan Aydın, dün son kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmadığı belirten ve beraatini isteyen Aydın'a, mahkeme heyeti, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
