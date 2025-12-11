Otomobille uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille uyuşturucu satışı yapan iki kişi, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Araçta 54 gram metamfetamin ele geçirildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin otomobille uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, Erdal Y. (39) ve Hasan S.'yi (35) araçta suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramada 54 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.
