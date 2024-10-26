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Uyuşturucu Operasyonunda 61 Kilogram Marihuana Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonunda 61 Kilogram Marihuana Ele Geçirildi
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Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 61 kilogram marihuana ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli Osman T. tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Şüphelinin evine yapılan operasyonda 61 kilogram marihuana ele geçirildi

Doğan Can CESUR / - BEYOĞLU'nda geçen yıl Ekim ayında hakkında arama kararı olan şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine, emniyete gittikleri sırada bir kişi silah doğrulttu. Şüpheliyi müdahale ederek gözaltına alan güven timleri, evinde yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 61 kilogram marihuana ele geçirdi. Şüphelinin polise silah doğrultulduğu anların ve evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, geçen yıl Ekim ayında şüphe üzerine durdurdukları bir kişiyi aranmasının çıkması üzerine gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldüğü sırada bir kişi, polis ekiplerine "hayırdır, siz kimsiniz" diyerek önlerine çıktı. Güven timlerinin polis olduklarını belirtmesine rağmen tartışmaya devam eden kişi bu kez de "polis olsanız ne olur ulan ? siz kimsiniz kendinizi ne zannediyorsunuz bu adama kelepçe takıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

POLİSE SİLAH ÇEKTİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine polis ekipleri saldırganı uzaklaştırmak istedi. Ancak şüpheli sırtını dönüp ani şekilde silahını çelerek polislere doğrulttu. Şüpheli tam tetiğe basacağı sırada güven timleri onu etkisiz hale getirdi. Yaşanaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancasına da el konulan şüpheli emniyete götürüldü. Polis kimliğinin Osman T. (31) olduğunu tespit ettiği şüphelinin Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki evinde arama yapmak için harekete geçti.

61 KİLOGRAM MARİHUANA BULUNDU

Eve baskın düzenleyen güven timleri, Osman T.'nin annesi Şükran Y.'nin koşarak yatak odasına gidip elbiselerin arasında 14 bin 800 lirayı aldığını gördü. Paraya el konulurken, mutfakta yapılan aramada buzdolabının üstünde hassas terazi bulundu. Aramalara devam eden güven timleri, bahçeye girdiğinde çantaların içerisinde yaklaşık 61 kilogram paketlenmiş marihuana ele geçirdi. Evde bulunanlara polis el koyarken, Şükran Y.'de gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 50 MİLYON

Emniyete götürülen Şükran Y. ve oğlu Osman T.'nin ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. Osman T.'nin 2021 yılında "kasten öldürme" suçuna karıştığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman T., "silahlı tehdit", "ateşli silahlar kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, annesi Şükran Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Beyoğlu Güncel Hukuk Suç

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