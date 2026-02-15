KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Nezarethanedeyken aldığı kararla bağımlılıktan kurtulup kendini uyuşturucuyla mücadeleye adadı

Muş'ta uyuşturucuyla yakalanarak nezarete konulan ve burada aldığı kararla 15 yıllık bağımlılığından kurtulan 35 yaşındaki evli 4 çocuk babası F.Ö, 4 yıldır çocukların ve gençlerin uyuşturucu batağından korunması için çaba gösteriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde bağımlılıktan kurtulup uyuşturucuyla mücadeleye destek veren F.Ö'nin hikayesi anlatıldı.

Arkadaş çevresinden etkilenerek 16 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan F.Ö, aradan geçen sürede bağımlılığın etkisiyle hem ailesinden hem de sosyal çevresinden uzaklaşmaya başladı.

Yaşadığı zor süreçte üç kez intihar girişiminde bulunan F.Ö, üzerinde uyuşturucu yakalanması nedeniyle girdiği nezarethanede bağımlılıktan kurtulmaya karar verdi.

Yakınlarının da desteğiyle 4 yıl önce Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğine başvuran F.Ö, yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'daki Liman Ayık Yaşam Derneğinin İlaçsız Rehabilitasyon Merkezi'ne yönlendirildi.

Merkezde 3 ay süren ilaçsız tedavi programını tamamlayan ve bağımlılıktan kurtulan F.Ö, bu süreçte hayatına yeni bir sayfa açarak ailesiyle mutlu bir yaşam sürdürmeye başladı.

Muş'taki dernek bünyesinde gönüllü olarak yer alan F.Ö, kendisi gibi uyuşturucuya bulaşan kişilere ulaşmak, çocukları uyuşturucu batağından korumak ve onları tedavi olmaya teşvik etmek için mücadele ediyor.

"Çocuklarım da mutlu, ben de mutluyum"

Yaşadığı zorlu süreçleri AA muhabirine anlatan F.Ö, bağımlılıktan kurtularak ailesiyle ilişkilerini düzeltmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Güvenlik güçleri tarafından üzerinde uyuşturucuyla yakalandığını belirten F.Ö, "Nezarethanede iki gün kaldım. O sürede ikiz çocuklarım aklıma geldi. Hapis cezası alacağımı düşündüm. O niyetle nezarethanede tövbe ettim. Daha sonra avukatımın aracılığıyla Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ile tanıştım. Allah razı olsun o da bize yardımcı oldu, İstanbul'daki rehabilitasyon merkezine gönderdi. Orada 3 ay psikolojik tedavi gördüm. Çok faydalı geçti. Orada bağımlılıkla nasıl mücadele edileceğini öğrettiler. Çok şükür 4 yıldır içmiyorum." dedi.

Arkadaş ortamının etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başladığını ifade eden F.Ö, şöyle konuştu:

"Can sıkıntısında kötü arkadaş ortamlarına girdik. Alıştıktan sonra vücut sürekli o illeti istemeye başladı. Fark ettikten sonra da bırakamaz oldum. Çok denedim ve çile çektim ama yine de bırakamadım. Şimdi uyuşturucundan tamamen arındım. Esnaf ve vatandaşları gezerek bilgilendirme yapıyoruz. Dernekte başkanın bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Bazen bağımlı bireylerle muhatap oluyoruz, yönlendiriyoruz. Bağımlı bireylere 'Uyanın artık bu gaflet uykusundan' diyoruz. Meydanlarda stant kuruyoruz. İnsanları uyuşturucuya karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar uyuşturucu kullanan 5 kişiyi derneğe yönlendirdim. Birisi amcamın oğlu, şu an o da tedavide. Kendisiyle görüştüm, memnun. İnşallah o da bırakır. Derneğe gelerek faaliyetlere katılıyorum."

Yaşadığı zorlu süreçler nedeniyle 3 kez intihar girişiminde bulunduğunu anlatan F.Ö, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi tokatladım, zincire vurdum. Öyle bir dereceye geldim ki ailem artık bir an önce yakalanıp hapse girmemi istedi bu illetten kurtulmam için. Beni o kadar seven annem bile artık kapısını kilitleyerek yatıyordu. O gün çok üzüldüm. Son 4 yılda çocuklarımla çok mutluyuz. Onları gezdiriyorum, istediklerini yapabiliyorum. Daha önce çocuklara zaman ayıramıyordum. Onun için de çok pişmanım. Uyuşturucuya 16 yaşında başladığım için çok pişmanım. Elhamdülillah 4 yıldır içmiyorum, gayet mutluyum. 4 çocuğumla her gün farklı bir aktivite yapıyorum. Çocuklar da mutlu ben de mutluyum."