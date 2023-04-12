Utku Çakırözer: İnanıyorum Ki Gezi Davası Tutuklularına da 14 Mayıs'ta Bahar Gelecek

Bakırköy Cezaevi ve Marmara Cezaevi’ndeki Gezi Davası tutuklularını ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye’nin artık insanları düşündüğü için, ifade ettiği için cezaevine atıldığı bir ülke olmamalı. Burada hiçbir belge olmadan, hiçbir somut iddia olmadan, kanıt olmadan haksız hukuksuz yere insanların zindanda tutulması kabul edilemez. 14 Mayıs’ta Türkiye bu hukuksuzluklara artık ‘Dur’ diyecek. İnanıyorum ki, Gezi Davası tutuklularına da 14 Mayıs’ta bahar gelecek” dedi.

Bakırköy Cezaevi ve Marmara Cezaevi'ndeki Gezi Davası tutuklularını ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, " Türkiye'nin artık insanları düşündüğü için, ifade ettiği için cezaevine atıldığı bir ülke olmamalı. Burada hiçbir belge olmadan, hiçbir somut iddia olmadan, kanıt olmadan haksız hukuksuz yere insanların zindanda tutulması kabul edilemez. 14 Mayıs'ta Türkiye bu hukuksuzluklara artık 'Dur' diyecek. İnanıyorum ki, Gezi Davası tutuklularına da 14 Mayıs'ta bahar gelecek" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Cezaevi ve Marmara Cezaevi'ndeki Gezi Davası tutukluları Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Osman Kavala, Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Çakırözer, ziyaretinden sonra Osman Kavala, Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman'ın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nin önünde açıklama yaptı. Çakırözer şunları söyledi:

"KAVALA YAKLAŞIK 2 BİN GÜNDÜR, ATALAY, ALTINAY VE KAHRAMAN YAKLAŞIK 1 YILDIR CEZAEVİNDE"

"Gezi davası tutuklusu Osman Kavala Silivri'de yaklaşık 2 bin gündür cezaevinde. Haksız, hukuksuz bir şekilde bu zindanda yatıyor. Aynı şekilde Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman yaklaşık bir yıldır, 25 Nisan'da bir yıl olacak, gezi davası tutukluları olarak özgürlüklerinden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrumlar. Burada geçirdikleri her gün hayatlarından koparılan günler. Bu haksızlık, bu hukuksuzluk ve adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Türkiye'nin artık insanları düşündüğü için, ifade ettiği için cezaevine atıldığı bir ülke olmamalı. Burada hiçbir belge olmadan, hiçbir somut iddia olmadan, kanıt olmadan haksız hukuksuz yere insanların zindanda tutulması kabul edilemez. 14 Mayıs'ta Türkiye bu hukuksuzluklara artık 'Dur' diyecek. İnanıyorum ki, Gezi Davası tutuklularına da 14 Mayıs'ta bahar gelecek."

"14 MAYIS SEÇİMLERİ TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN, HUKUK DEVLETİNİN HAKİM OLDUĞU BİR DÜZENİ GETİRECEK"

Çakırözer, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nin önünde yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

"Gezi davası tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden yaklaşık bir yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuluyorlar. Haksız, hukuksuz yere ve adaletsiz şekilde, ortada suç yok, ortada delil yok. Ama bu insanlar Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi mimarlar, en iyi sanatçılar, en iyi aydınlar maalesef bir yıllarını burada geçirdiler, özgürlüklerinden, ailelerinden, yaşamlarından kopartılarak. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin hakim olduğu bir düzeni getirecek. İnsanlar hukuksuz yere, adaletsiz yere ve haksız yere bir iddia, bir belge yokken, bir suç yokken cezaevinde yatmayacak. Cezaevlerindeki düşünce suçluları, cezaevlerinde ifadesi nedeniyle, yaşam şekli nedeniyle insanların tutuklu olmasına, zindanda tutulmasına son vereceğiz."