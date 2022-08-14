Haber : Üstün Dökmen'in skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz - Haberler

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Üstün Dökmen'in skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

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Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir programda başörtüsü üzerinden tepki çeken açıklamalarda bulundu. Dökmen'in sarf ettiği "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, konuk olarak katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hedef aldı.

"MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR"

"Başörtülü rehber öğretmen olamaz" sözlerine gelen tepkiler hakkında konuşan Dökmen, açıklamasının devamında "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakim ve savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." dedi.

Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi. Dünyanın en büyük sorununun insanların dürüstlüğünü kaybetmesi olduğunu söyleyen Dökmen, ikinci büyük sorununun da pozitif bilimden uzaklaşmak olduğunu ifade etti.

TEPKİ YAĞIYOR

Dökmen'in sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Profesörün ismi kısa sürede TT olurken, kullanıcılar başörtülü olmayan uzmanların empati yeteneğinden veya nötr kalacaklarından nasıl emin olunabileceğini sorguladı.

Skandal sözler sonrası atılan tweet'lerden bazıları şu şekilde:

Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Armağan Çağlayan Üstün Dökmen Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Recep Koca:

Asıl senden bir şey olmaz. Hep başkalarından alıntı yaparak cümle kurarsın .kınıyorum bir daha seni dinlemiyorum.biz size neden her yerini açıyorsun diyor muyuz.....

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Muammer Mizrak:

Başı açık olunca beyin dahami iyi çalışıyor senin başın açık hocam demektir saçtan deyil bilgi edep

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Başka Murat:

İyide psikoloğun kensidi de hasta. O kime gidecek? Psikolog da duyguları, gelgitleri olan, diğer insanlar gibi hertürlü suça eğilimli bir insan. Ölüp yokolacağını düşünen kaygıları olan bir insan kimseyi rahatlatamaz. Tevekkül dünyanın en büyük antidepresanıdır.

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