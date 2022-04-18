Usta Şagirt Kümbetinde yapılan restorasyon çalışmaları devam ediyor

BATTALGAZİ, MALATYA (Bültenler) - Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen, Selçuklu dönemi eserlerinden olan, Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde yer alan Usta Şagirt Kümbetindeki çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, Vali Baruş, Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Güder, Usta Şagirt Kümbetinde yaptıkları incelemenin ardından halk arasında Kırk Kardeşler Mezarlığı olarak bilinen alanda da incelemelerde bulundu.

Usta Şagirt Kümbetinde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Kültür Varlıkları ve Proje Şube Müdürü Gökçek Poyraz, " Selçuklulardan daha önceki bir dönemde yapılan ve Türk mezarı olan Usta Şagirt Kümbetinde çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılının Ekim ayında ihalesi yapılan kümbetin Kasım ayında yapım çalışmalarına başladık. Üç ay gibi bir sürede de çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Selahattin Başkanımızla tarihi mirası ayağa kaldırmak için çalışıyoruz"

Ecdadın bıraktığı mirasların ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, " Eski Malatya, tarih, kültür ve medeniyetin birleşmiş olduğu Malatya'nın özünü teşkil eden ana ilçelerimizden bir tanesi. Tarihi eserlerimizi ayağa kaldırılması noktasında Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde başkanımız Selahattin Gürkan, güzel çalışmalara imza attı. Bizde göreve geldikten sonra başkanımızla beraber tarihi mirası ayağa kaldırma noktasında beraberce çalışıyoruz. Kırk kardeşler mezarlığının yanında bulunan Usta Şagirt Kümbeti çalışmaları devam ediyor. Ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu mirasları ayağa kaldırmamız gerekiyor. İnşallah yakın zamanda toplulaşma bittiği takdirde Battalgazi'nin makamındaki çalışmaları da başlatacağız" açıklamasında bulundu.

"Usta Şagirt Kümbetinin diğer eserler gibi ayağa kaldırılması gerekiyordu"

Geçmişini bilmeyenin geleceğe güvenle bakamayacağı dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tarihin ayağa kaldırılarak gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirmemiz lazım. Battalgazi, kadim tarihi bir ilçemiz. Bu ilçe insanlık medeniyetinin başladığı bir yer. Arslantepe'den çok daha önce yerleşik hayatın olduğu yer. Cafer Höyük diye tabir ettiğimiz, şu anda ağılyazı sınırları içerisinde kalan ve Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde Ufuk Esin hocamızla oranın kazı süreci de takip edildi ve bulgularla birlikte daha sonra ikinci yerleşim yeri Arslantepe olarak tescil edildi. Geçtiğimiz süreç içerisinde yaşayan medeniyetler, kültürler, uygarlıklar hepsinin eserleri var. Bize düşen görev, geçmişteki medeniyetlerin bugün ayağa kaldırılmasıdır. Bizde bu anlayış içerisinde kümbetler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, türbeler, surların ayağa kaldırıldığı gibi Usta Şagirt Kümbetinin de ayağa kaldırılması gerekiyordu. İnşallah önümüzdeki süreçte üç aylık bir süreçte müellif firma çalışmaların tamamlanıp teslim edileceğini ifade ettiler. İlerleyen zamanda da geciktirmeden mevcut yapı içerisinde kırk kardeşler şehitliğimizin de ayağa kaldırılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz ve vakıflar müdürlüğümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Projeleri hazırlandı. Daha önce kazı çalışmaları yapıldı. Kazı çalışmalarının devam edip etmeyeceği noktasında da Kültür ve Turizm Bakanlığımız Müzeler Genel Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah süreci kısa bir zamanda bitirip şehitliğimizin de ayağa kaldırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Malatya'da manevi şahsiyetleri gençlerle buluşturmanın gayreti içindeyiz"

Yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, " Ramazan Ayını yaşıyoruz. Bu mübarek ayda gerçekten bu toprakların manevi sahipleri olan, Eski Malatya'mızın kimliği ve kişiliği olan tarihi kümbetlerimizi, mezarlıklarımızı ve tarihi şahsiyetlerimizi tekrardan hayatın içine çektikleri için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Usta Şagirt Kümbeti de tarihte önemli görevi olan ama şimdilerde kaybolan bir değeri Malatya'ya ve Türkiye'ye kazandırılmış oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde bütün Türkiye'deki hatta balkanlardaki hatta gönül coğrafyamızdaki manevi şahsiyetlerin ebedi istiratgâhlarının yeni nesille buluşturulmasını sağlaması gibi bizlerde Malatya'da manevi şahsiyetleri tekrardan gençlerle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bu alanlar özellikle Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu'ya giriş kapıları olarak kullanılmış. Alperenlerin, erenlerin bulunduğu alanlar. Buralar şehit yatakları. Dolayısıyla bu yerleri sahiplenmemiz, gençlerle buluşturmamız önemli. İnşallah kümbet yapıldığında ziyarete gelenler, dua okuyanlar, merak edenler hem tarihimizi öğrenmiş olacaklar hem de bu mübarek toprakların nasıl korunduğunu görmüş olacaklar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belki bu çalışmaların görünürlüğü az ama bunlar topraklarımızın manevi sahipleri. Bizlerin onları sahiplenmesi inşallah yüzyıllarca İslam toprağı olarak, Türk yurdu olarak kalacağının işareti" ifadelerini kullandı.

"Tarihini bilmeyen ve sahip çıkmayanlar geleceğe güvenle adım atamaz"

Eski Malatya bölgesinin Malatya'nın tarihinin yazıldığı yer olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, " Tarihimiz, kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Tarihini bilmeyenler ve ona sahip çıkmayanlar geleceğe güvenle adım atamazlar. Malatya'nın da tarihini iyi bilmemiz lazım. Bu toprakların hangi fedakârlıklar uğrunda bizlere miras bırakıldığının farkında olmamız lazım. İçinde bulunduğumuz bölge Malatya'nın tarihinin yazıldığı yer. Malatya'nın tarihiyle ilgili araştırma yaptığınızda hep Eski Malatya bölgesine gelirsiniz. Zamanında inşa edilen kültür eserleri, eğitim eserleri, ibadethaneler, mezarlıklar hep atalarımızın izleri. Bu izleri iyi bilmemiz, iyi okumamız lazım. Bu anlamda Eski Malatya'da kültüre ve tarihe verilen önem çerçevesinde yapılan çalışmalar çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Battalgazi Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetleri bizleri mutlu ediyor. Valilik olarak bizde restorasyon ve düzenleme çalışmalarına elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İşbirliği neticesinde Usta Kümbeti tekrar görünüme kavuşuyor ve yeni neslimiz bu eseri ziyaret etme imkânı bulacaklar. İnşallah Şagirt Kümbeti de aynı şekilde ortaya çıkarılır ve restore edilir, iki eser Malatya'mıza kazandırılmış olur.

Yine halk arasında Kırk Kardeşler Mezarlığı olarak bilinen alanda da topraklarımızı feth eden atalarımızın, tarihe yön veren insanların kabirlerinin olduğunu görüyoruz. Bize miras olarak kalan, üzerinde çok eski zamanlara ilişkin yazılar bulunan çok değerli mezar taşları var. Bu eserlere de layıkıyla sahip çıkmamız gerekiyor. Daha önce 2018 yılında yapılan çalışmada Kırk Kardeşler Mezarlığı içerisinde restorasyon projesi hazırlanmış. Bu projeyi hayata geçirmek için de alanda incelemeler yaptık. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemizle birlikte Kırk Kardeşler Mezarlığında çok güzel bir çevre düzenlemesi yaparak kabirlerin ziyaret edilebilir bir hale getirilmesiyle birlikte alanı Malatya'nın kültürüne ve tarihine kazandırmış olacağız. Bu çalışmalar bizim tarihimize ve kültürümüze verdiğimiz önemin göstergesi olarak büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.