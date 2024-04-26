Usta Ressam Devrim Erbil'in Sanat Yolculuğunu Anlatan Belgesel Galası Yapıldı

Yönetmenliğini Batuhan Tuncer'in üstlendiği, usta ressam Devrim Erbil'in sanat yolculuğunu anlatan "Devrim" belgeselinin gala gösterimi yapıldı.

Çekimlerine 2023'te başlanan ve bu yıl içinde tamamlanan yapım, sanatçının yaşam hikayesini kendi anlatımıyla izleyiciye ulaştırıyor.

Belgeselin yapımcısı Vildan Mumcu Özol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'in sadece bir ressam değil, aynı zamanda şair ve eğitmen olduğunu belirterek, "Onun çok yönlü bir kişiliğe sahip olması, bizim kendisine yönelmemizdeki temel nedenlerden birisiydi. O, 'Türkiye Portreleri' başlıklı projemizin ilk ismiydi. Yurt dışındaki bir koleksiyonere, 'Türkiye'den bildiğiniz en tanınmış sanatçı kim?' diye sorduğumda, aldığım cevap Devrim Erbil'di. Dolayısıyla kendisi çok önemli bir marka ve İstanbul'u, Türkiye'yi çok iyi anlatıyor. Bütün bunlar, bizim bu projeyi yapmamızın arkasındaki önemli gerekçelerdi." dedi.

Sanatçı Erbil'le çalışmanın büyük bir onur olduğunu aktaran Özol, "O, büyük bir ressam ve harika bir sanatçı. Ben, zaten kendisini yakından takip eden ve onu tanıyan birisiydim. Ama bu süreçte ona olan hayranlığım daha fazla arttı. Bu belgesel, onun hayatı ve sanatı için nasıl çalıştığını, emek verdiğini, üretmenin ne kadar kıymetli ve bir o kadar meşakkatli olduğunu bize gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Sadece iyi bir sanatçı değil aynı zamanda oyuncu da"

Yönetmen Batuhan Tuncer ise projenin kendisi için ilk andan itibaren büyük bir heyecan uyandırdığını vurgulayarak, "Devrim Erbil, Türk resminin duayen isimlerinin başında geliyor. Bizi büyük bir samimiyetli karşıladı ve bu bizim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Çekim sürecinin üç etaptan oluştuğunu dile getiren Tuncer, şu bilgileri verdi:

"Çekimler için üç lokasyon belirledik; Balıkesir, İstanbul ve Bodrum. Çünkü sanatçının hayatı biraz da bu üçgende şekilleniyor. Balıkesir, onun doğduğu ve çocukluğunun geçtiği yer. Tabii bir yandan da kariyerini şekillendiren tohumlar burada atılıyor. Bodrum'daki çekimlerde, gündelik hayatına dair izleri yakalamaya çalıştık. İstanbul ise onun hem sanatına yön veren hem de Devrim Erbil'le özdeşleşen bir anlama sahip. Bunu onun resimlerine baktığınızda görmemek imkansız. Ama daha önemlisi çekimlerle birlikte gördük ki o aynı zamanda çok iyi bir oyuncu ve bize çekimler sırasında her anlamda çok fazla yardımcı oldu."

Batuhan Tuncer, Erbil ile ilgili şimdiye kadar birbirinden farklı belgesel ve programların yapıldığının altını çizerek, "Dramatik unsurları oluşturmakla ilgili elbette çekimlerden önce bir fikrimiz vardı. Ama bu süreçte asıl önemli olan, Devrim Bey'in hayatının geçtiği mekanlara gittiğimizde ortaya çıkan manzaraydı. Çekim mekanlarında kendisi bize çok yardımcı oldu. Süreci kapatan değil açan, genişleten bir pozisyonu oldu. Devrim Hoca, sadece basit bir anlatıcı değildi. Bize kendisini açtı ve bu, sinematografik açıdan fazlasıyla önemliydi. Belgesellerde iyi bir görüntü yönetmeniyle çalışmak da ayrıca önemliydi. Biz de Burcu Camcıoğlu ile çalıştık bu projede ve bu bizim için kıymetliydi. Bütün bunlar bir araya gelince de iyi bir yapım ortaya çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

Proje danışmanlığını Coşkun Aral'ın, yapım koordinatörlüğünü Müge Aral'ın üstlendiği belgesel, 29 Nisan'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.