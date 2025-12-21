Haberler

Üsküp'te "Türkçe'nin ve Türk Kültürü'nün Balkanlardaki Varlığı" Paneli düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkçe Eğitim Günü etkinlikleri kapsamında 'Türkçe'nin ve Türk Kültürü'nün Balkanlardaki Varlığı' paneli düzenlendi. Panelde, Türkçenin Kuzey Makedonya'daki önemi ve TİKA'nın eğitim projeleri ele alındı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü etkinlikleri kapsamında "Türkçe'nin ve Türk Kültürü'nün Balkanlardaki Varlığı" paneli gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonunda bir otelde düzenlenen panele, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkanı Abdullah Eren, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Türkçenin Kuzey Makedonya'daki varlığını sürdürmesi için ülkedeki Türk toplumunun büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Bu mücadelede aydınlar ve gazetecilerin önemli rol oynadığını kaydeden Ulusoy, "1944-2004 yılları arasında yayın hayatını sürdüren Birlik Gazetesi ve Yücelcilerin fedakar çalışmaları her daim hatırımızdadır ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Makedonya'da bugüne kadar 1300'den fazla projeyi hayata geçirdik"

Eren ise TİKA'nın 56 ülkede ofislerinin bulunduğunu belirterek, "Bizim için soydaşlarımız apayrı bir öneme haiz. Balkanlar coğrafyası ve Kuzey Makedonya devleti bizim için apayrı bir öneme sahip. Kuzey Makedonya'da bugüne kadar 1300'den fazla projeyi hayata geçirdik. Bunun 450'den fazlası eğitim projesi ve bunlar içerisinde buradaki çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için yaptığımız donanımlar var." diye konuştu.

Kültürün dille yaşatıldığını vurgulayan Eren, dilin de süsünün edebiyat olduğunu ve bu konuda yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Dil varsa kimlik vardır, kimlik varsa birlik vardır"

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de Türkçeyi, Balkanlarda kendilerini kimlik sahibi kılan, birbirine bağlayan ve bu coğrafyada misafir değil ev sahibi yapan güçlü bir bağ olarak nitelendirerek, "Dil varsa kimlik vardır, kimlik varsa birlik vardır, birlik varsa geleceğe güven vardır." dedi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa İsen'in yaptığı panelde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Oğuz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar ve TOBB ETÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuba Işınsu Durmuş sunum yaptı.

Ayrıca programda, "Balkanlarda Çevrimiçi Yazarlık Atölyesi Kitap Tanıtımı" da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
