Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İki Kültür-Tek Ritim" konseri düzenlendi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kuzey Makedonya Devlet Müzik ve Bale Eğitim Merkezi "İliya Nikolovski-Luy" işbirliğinde, Başakşehir Belediyesi ve Halkbank destekleriyle Filarmoni Salonu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, burada yaptığı konuşmada, böyle bir konserin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Öğrencilerin 3 aylık yoğun bir süreçte enstrümanları çalmayı öğrendiğini söyleyen Dilber, "Bugün bize çok güzel bir Makedon-Türk müziği akşamı icra edecekler." dedi.

Devlet Müzik ve Bale Eğitim Merkezi "İliya Nikolovski-Luy" Geleneksel Müzik ve Dans Bölümü Koordinatörü Gordana Tasevska da konserin, farklı kültürlerin ortak değerlerinin folklor geleneği aracılığıyla araştırılması ve paylaşılması isteği üzerine doğan bir fikrin sahneye uyarlanmış hali olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, "İliya Nikolovski-Luy" Geleneksel Müzik ve Dans Bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından Türk ve Makedon şarkıları ile halk oyunları icra edildi.

Kuzey Makedonyalı sanatçı Elena Hristova da konser kapsamında sevilen türküleri öğrencilerle seslendirdi.

Konser, Devlet Müzik ve Bale Eğitim Merkezinin öğrenci ve öğretmenlerinin YEE destekli "İki Kültür-Tek Ritim" atölyesi kapsamında gerçekleşti.