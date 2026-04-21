Üsküp'te "Balkan Gençlik Okulu 2026" projesinin açılış programı düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 'Balkan Gençlik Okulu 2026' projesinin açılış programı, YTB'nin destekleriyle gerçekleştirildi. 220 öğrenciye yönelik çeşitli atölye ve konferanslar ile eğitim fırsatları sunulacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Köprü Derneğince düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu 2026" projesinin açılış programı yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde faaliyet gösteren "İnovasyon Merkezi" InnoX'ta düzenlenen etkinliğe ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin projeye olan desteğinin anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Altunel, gençlere böyle bir imkan sağlayan Köprü Derneğine teşekkür ederek, öğrencilerin yeni bilgiler, birikimler ve tecrübeler edinerek projeden fayda edinmeleri temennisinde bulundu.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin de projenin öğrencilere üniversite eğitimi alacakları alanları belirlemede katkı sağlayacağını kaydetti.

Proje kapsamında farklı atölyeler düzenleneceğini ve bu kapsamda ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarını ziyaret edeceklerini dile getiren Emin, "8 farklı atölyeyle 8 ile 12 hafta arasında, genelde hafta sonları olmak üzere seminerlerimiz olacak. Bunun yanı sıra üç alanda konferanslarımız olacak. Güzel vakit geçirmenizi hem bilgi, hem birikim aynı zamanda güzel deneyim de elde etmenizi umuyorum." dedi.

Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinden lise ve üniversite düzeyinde 220 öğrencinin katılacağı proje, eğitim programları, kültür ve sanat çalışmaları, kültürel geziler gibi aşamalardan oluşacak.

Ayrıca, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, Sağlık, Ekonomi, Medeniyet, Bilişim ve Medya Okuryazarlığı gibi 8 kategoride atölyeler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
