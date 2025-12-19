Kuzey Makedonya'da 11. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 11. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından gerçekleştirilen programa, TİKA Başkanı Abdullah Eren, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, şair ve edebiyatseverler katıldı.

Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, programa Türk dünyasının farklı bölgelerinden 12 ülkeden 30 şairin katıldığını söyledi.

Yahya Kemal'in Üsküp'te dünyaya geldiğini anımsatan Eren, "Yahya Kemal, 'Türkçe'nin olduğu her yer vatandır' diyen ve kültürümüzü dilimizle muhafaza ettiğimizi bizlere öğreten bir büyük şairdi. Dolayısıyla onun doğduğu, büyüdüğü topraklarda Türkçeyi yaşatmak, yeşertmek ve devam ettirmek hepimizin boynuna bir borç diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şentop da şiirin insanın iç dünyasına açılan kapı ve toplumun vicdanına açılan pencere olduğunu vurguladı.

"Üsküp'ün taş ve toprakla değil seslerle kurulan bir şehir olduğunu" belirten Şentop, "Vardar nehrinin akışı bir ses, Taşköprü'nün sessizliği bir ses, çarşının kalabalığı ayrı bir ses. İşte şiir bu sesleri bir anlama dönüştürüyor." diye konuştu.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim ise programa desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, "Yahya Kemal Beyatlı, yalnızca güçlü bir şair değil aynı zamanda bir medeniyet hafızadır." dedi.

Programda, aralarında Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Kosova'nın da bulunduğu 12 ülkeden gelen şairler kendi yazdıkları şiirleri seslendirdi.

Ayrıca programa katılan şairlere sertifikaları verildi.

Asıl ismi Ahmed Agah olan Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu.