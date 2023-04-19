Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var

Bir süredir yıkımı yılan hikayesine dönen Üsküdar'daki kaçak kafe ve restoranlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kafelerin yıkıldığı anları paylaşarak, bu konuda karşı karşıya geldiği Çevre-Şehircilik Bakanlığı'na gönderme yaptı. İBB Başkanı, "Millet kazandı. Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık." dedi.

İBB ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında bir süredir devam eden kaçak kafe gerginliği son buldu. Yapıların yıkımına daha önce izin verilmediğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından son gelişmeyi duyurdu.

"KORUMA ÇABALARINA RAĞMEN MİLLET KAZANDI"

Yıkım anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan İmamoğlu, "Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB'nin yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz mart ayında imar planı değişikliği gerçekleştirdi. Plan ile kaçak kafeler yasal hale getirilmişti.

DAHA ÖNCE DE ENGEL OLUNDU

Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkımı için başlatılan hukuki süreçte mahkemenin 6 Nisan 2023 tarihli kararı, İBB'yi haklı bulduğu halde imar kanununa aykırılığını tespit ettiği kaçak kafenin yıkımına bir kez daha engel olundu. İBB ekipleri yasal işlem gerçekleştirmek için 10 Nisan 2023'te kafeye gitti. Yıkım işlemine gerçekleştirmek isteyen İBB personeli, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engellendi. İBB ekipleri, bugün sabah saat 10.00 sıralarında da yıkım için kafelerin önüne gitti. Üsküdar Zabıtası da yıkımın yapılacağı büfenin önüne geldi. Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı.

Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı. Bölgeye İBB Zabıta ekipleri de geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.