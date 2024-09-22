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Üsküdar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Üsküdar'da seyir halindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü Yaver Fatih Öztürk hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünel içerisinde savrularak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yaver Fatih Öztürk hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaver Fatih Öztürk yönetimindeki motosiklet tünel içinde süratli şekilde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak kaza yaptı. Kazada yere düşen Yaver Fatih Öztürk ve yanındaki Funda Çırak Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yaver Fatih Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Funda Çırak Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tüneli tek şeride düşürerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Fatih Yaver Öztürk'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Motosikletin yanındaki içki şişesi ise gözlerden kaçmadı. Kazaya karışan motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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