Çengelköy’deki ölümlü kazada karar duruşması: Anne öğretmenin oğlu adalet istiyor

ÜSKÜDAR Çengelköy'de, 2 çocuk annesi anaokulu öğretmeni Yeliz Kader'in (41) hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada bugün karar duruşması görülecek. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda kusurlu olduğu belirtilen sanığın daha önceki duruşmalara katılmadığı öne sürüldü. Annesini kaybeden Ömer Yusufoğlu "Görüntülerde şahsın elinde telefonla, araç sürme kurallarını tamamen ihlal ederek araca bindiğini ve aracı kontrolsüz bir şekilde sürdüğü açık. Bunu ATK da onayladı, bu bir araç sürüş ihlali. Her şeyin açık, net bir şekilde ortada olduğu gözükürken mahkemenin bu şahsı duruşmalara getirmek için, tutuklamak için hiçbir sebebe ihtiyacı yokken neden kadar uzatıldı anlayamıyorum. Annem işinde çok başarılı, herkesin saygı duyduğu, tavsiye ettiği bir öğretmendi. Daha çok gençti, 41 yaşındaydı. Annem için adalet istiyorum" dedi.

Üsküdar Çengelköy'de 22 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen kazada, Bedia Canan E.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada anaokulu öğretmeni 2 çocuk annesi Yeliz Kader hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. İstanbul Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 duruşma geride kalırken, bugün ki duruşmada karar verilecek. Sanığın duruşmalara katılmamasına Yeliz öğretmenin ailesi tepki gösterdi.

'ATK RAPORU KUSURU KANITLADI'

Dava dosyasında yer alan kamera kayıtlarında, kazayı gerçekleştiren sanık Bedia Canan E.'nin valeden teslim aldığı aracına bindiği ve kemerini bağlar bağlamaz aracın hareket ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Kader'in oğlu Ömer Yusufoğlu "İlk duruşma gerçekleşti ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiği söylendi. İkinci duruşmada da ATK raporu eklendi dosyaya. ATK raporu da o görüntüler üzerine eklendi. Görüntülerde şahsın elinde telefonla, araç sürme kurallarını tamamen ihlal ederek araca bindiğini ve aracı kontrolsüz bir şekilde sürdüğü açık. Bunu ATK da onayladı, bu bir araç sürüş ihlali. Bu ihlal kesinleşmiş bir gerçek. ve görüntüler de bize çok geç ulaştı. Görüntüler ulaştıktan sonra da her şeyin açık, net bir şekilde ortada olduğu gözükürken mahkemenin karar vermek için, bu şahsı duruşmalara getirmek için, bu şahsı tutuklamak için hiçbir sebebe ihtiyacı yokken, yani bunların hepsi ortadayken neden bu kadar uzatıldı bu olay? Ben bunları anlayamıyorum açıkçası. Hiçbir zaman da anlamayacağım" dedi.

'SANKİ BİZ BİRİSİNİ ÖLDÜRMÜŞÜZ GİBİ BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ'

Yusufoğlu, "5 duruşma geçirdik. Bu pazartesi günü de, 22'sinde 6'ncı duruşmamızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu süreçte aleyhimize işleyen çok fazla olay oldu, mağduriyeti yaşayan taraf olmamıza rağmen. Ölen benim annem değilmiş gibi de sanki biz birisini öldürmüşüz gibi, her şeyin tersimize işlediği bir süreç yaşıyoruz. 2 yıl olacak neredeyse annem öleli ve bizi hala aramadılar. Aramadıkları gibi sanki biz bir kabahat işlemişiz gibi karşı tarafın verdiği ifadede 'Davayı geri çekerlerse kabul ederim' gibi beyanları var. Bizim davayı geri çekmemiz durumunda bunu kabul edeceğini söylüyor. Sanki biz yanlış bir şey yapmışız da o 'Tamam, beni bu zamana kadar yordunuz, vaktimi aldınız, ben bunu affediyorum' dermişçesine. Sanki burada bir şeyi affetme hakkına sahip olan biz değilmişiz gibi ukala bir tavırla ve o kadar rahatlar ki sanki burada bir can gitmemiş gibi" ifadelerini kullandı.

'BURADA ENGELLİ KALAN BİR BEBEK, BACAĞINI KAYBEDEN BİR SPORCU VAR'

Kazanın geride bıraktığı mağduriyetlerin sadece tek bir canla sınırlı olmadığını söyleyen Yusufoğlu, "Sadece giden bir can da değil aslında, burada engelli kalan bir bebek var, bacağını kaybeden bir sporcu var, artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var, çapraz bağı kopan bir insan var. Sanki bunların hiçbiri olmamış gibi, sanki orada o insanlar o an bulundukları için suçlularmış gibi ukala ve umursamazca bir tavırla hareket ediyorlar hala. Şahıs duruşmalara katılmak istemediğini söyledi ve hakim bunu kabul etti. Bunu gerçekten benim aklım almıyor ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insanın da aklının alacağını düşünmüyorum. Hiç bir suçu olmayan, sadece bir yerde yürüdüğü için vefat eden bir insan var" diye konuştu.

'HAKİM ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA DEĞİŞTİRİLDİ, YERİNE GELEN HAKİM DE BU KARARI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ'

Dava sürecinde bilirkişi raporları ve mahkeme heyetindeki değişikliği de anlatan Ömer Yusufoğlu, şunları söyledi:

"Bu kaza gecesi, bu şahıs tutuklandı ve iki üç hafta kadar nezarette kaldı ve bir bilirkişi raporu neticesinde de serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunda da aracın ambale olduğuna yani motor dilinde 'turbo runaway' durumunun yaşandığını söylüyor bilirkişi ama bilirkişinin uzmanlık alanı bu değil. Bilirkişi trafik denetleme uzmanı, bununla alakası yok. Biz bu konuyla ilgilenen iki tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. Bu bilirkişi raporu dosyada yok. Yani bizim mahkemede hakime ilettiğimiz bir durumdu bu ve hakimin de bizzat hani dosyayı baştan inceleme kararı almasına sebep olan bir konuydu. Daha sonra ATK raporu beklendi. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. ATK raporundan sonra hakimimiz dedi ki, 'Eğer üçüncü duruşmaya da gelmezse sanık, yani sebepsiz bir şekilde katılım sağlamazsa zorla getirilme kararı uygulanacak ve tutuklu bir şekilde olacak bu.' Yani şahıs bir sonraki duruşmaya kadar nezarette bekletilecek tutuklu olarak kalacak ve duruşmaya getirilecek gibi bir karar vermişti ve bu yazılı olarak mahkeme celbinde bulunuyor. Fakat bu kararı veren hakim üçüncü duruşmada değiştirildi. Yerine gelen hakim de bu kararı tanımadığını söyledi, bunun sözlü bir beyan olduğunu söyledi. Fakat bu yazılı bir beyan olarak mahkeme celbinde duruyor. Biz bu duruma itiraz ettik fakat bu itirazımız da dikkate alınmadı."

'ANNEMİZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Bugün görülecek duruşmanın karar duruşması olacağını söyleyen Yusufoğlu, "Sonraki iki duruşma 10 dakikadan fazla sürmedi sadece davanın artık karar aşamasına geldiğini söyledi. Artık son duruşmayı bekliyoruz. Umarız çıkacak karar adaletli bir karar olur ve hakkımız teslim edilir. Benim annem bir öğretmendi ve gerçekten işinde çok başarılı, herkesin saygı duyduğu, herkesin tavsiye ettiği bir öğretmendi, herkesin kefil olabileceği bir öğretmendi. Daha çok gençti, 41 yaşındaydı. Çok erken yaşta anne olmasına rağmen çok şey başarmış bir insandı ve bu insanın sadece hakkının yerde kalmamasını istiyoruz. Emeklerinin yerde kalmamasını istiyoruz. Çocukları olarak bizim hayatımız boyunca; annemizin adaletini sağlayamadık, gibi bir vicdan azabıyla yaşamak istemiyoruz. Annemizin adaletini sağlamanın verdiği gururla yaşamak istiyoruz. Annemize teşekkürümüzü etmek istiyoruz bu bağlamda da. Annem için adalet istiyoruz. Bir insan sizi dünyaya getiriyor, büyütüyor, hayatını sizin için yaşıyor, bütün hayatını size adıyor ve o insan haksız bir şekilde öldüğünde siz bunun adaletini sağlayamıyorsunuz. Bunun yaşattığı vicdan azabı, huzursuzluk, mutsuzluk gerçekten anlatabileceğim bir şey değil yani. Bunun zorluğunu yaşıyorum ben de, abim de yaşıyoruz ikimiz de. Adaletin sağlanmasını istiyorum. İçimde bir inanç var, umarım o inancım karşılığını bulur" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı