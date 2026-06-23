İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
Almanya'da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile evlendikten sonra ikizlere hamile olduğunu açıklayan ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber geldi. Bebeklerini kaybettiğini söyleyen 52 yaşındaki Sayarı, hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz." dedi.
İş insanı Ahmet Destan ile hayatını birleştiren ve ardından ikiz bebek beklediğini müjdeleyen ünlü astrolog Nuray Sayarı, büyük bir acı yaşadı. 52 yaşındaki Sayarı, hamilelik sürecinin olumsuz sonuçlandığını ve bebeklerini kaybettiğini duyurdu.
ÜZÜZÜ HABERİ HASTANE ODASINDAN VERDİ
Acı haberi tedavi gördüğü hastane odasından paylaşan ünlü astrolog, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" dedi.