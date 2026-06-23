İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

İş insanı Ahmet Destan ile hayatını birleştiren ve ardından ikiz bebek beklediğini müjdeleyen ünlü astrolog Nuray Sayarı, büyük bir acı yaşadı. 52 yaşındaki Sayarı, hamilelik sürecinin olumsuz sonuçlandığını ve bebeklerini kaybettiğini duyurdu.

ÜZÜZÜ HABERİ HASTANE ODASINDAN VERDİ

Acı haberi tedavi gördüğü hastane odasından paylaşan ünlü astrolog, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" dedi.