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Üsküdar'da gecekonduda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

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Üsküdar'da bir gecekonduda çıkan yangında 33 ve 38 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Dağyeli Sokak'ta saat 03.15 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekondudan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gecekonduda kalan Engin Y.(33) ve İsmail T.'nin(38) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, evde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'ÇOCUKLAR TAMAMEN YANMIŞ'

Olay yerine gelen Engin Y.'nin arkadaşı Yüksel Aydın, "Mahalle duman altı. İtfaiyeleri görünce, dayımın oğlu arayıp haber verdi. 'Yangın çıkmış Engin'lerin o tarafta' diye. Çocuklar tamamen yanmış, paramparça olmuş. Çocuk ölmeden bir saat önce geldi, benden 100 lira borç istedi. 'Karnım aç, tüpü yeni değiştirdim. Bana 100 lira ver de çay demleyeceğim, ekmek alacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da gecekonduda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Garibin çilesi ölünce biter!.. Çok YAZIK!

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