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Evine kadar takip etmiş! Eski sevgilisini öldüren adam aynı silahla intihar etti

Güncel Haberler

Üsküdar'da Mevlüt İçin, dün akşam takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Dün saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde Mevlüt İçin (27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca (27)'yı iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

İçin evine girmek üzere olan Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Evine kadar takip etmiş! Eski sevgilisini öldüren adam aynı silahla intihar etti

Evine kadar takip etmiş! Eski sevgilisini öldüren adam aynı silahla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Acıbadem Mahallesi İntihar 3. Sayfa Güncel Haberler

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