Gazze'ye Yardım Çağrısı: İnsanlığın Sesi Üsküdar'da Yükseldi

Filistin'e Destek Platformunun etkinliğinde Gazze'de derinleşen insani krize, engellenen yardım koridorlarına ve uluslararası hukukun işlevsizliğine dikkati çekmek amacıyla yardım çağrısı yapıldı.

Platform üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" kapsamında "İnsanlığın Sesi" küresel çağrısını kamuoyuna duyurmak üzere Üsküdar Meydanı'nda buluştu.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, çeşitli sloganlar atıp Gazze'ye destek çağrısı yaptı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, burada yaptığı açıklamada, Üsküdar'dan dünyaya yeniden çağrı yaptıklarını söyledi.

Ellerindeki kolilerin yerinin burası olmadığını belirten Kabaktepe, "Bu kolilerin yeri Gazze'dir, Refah'tır, Han Yunus'tur. Bizim amacımız masum çocuklara, açlıkla imtihan edilen insanlara ulaşması gereken bu yardımların önündeki blokajı kırmak ve Gazze'nin insani yardım noktasında tıkanan yollarını nefes borularını tekrar açmaktır." dedi.

Kabaktepe, yardım kolilerinin dünyanın dört bir yanındaki mağdurlar için insani yardımın en somut ve en evrensel sembolü olduğunu dile getirdi.

Bu çağrıyı 5 kıtadaki 17 farklı şehirden seslendirdiklerine dikkati çeken Kabaktepe, "Bu yardım kolileri, bu yardım tırları İsrail'in kontrolünden çıkarılmalı. Uluslararası bir kurum, kuruluş ya da yeni oluşturulacak bir mekanizmanın kontrolüne verilmeli. İsrail'in 'evet' veya 'hayır' demesine ihtiyaç duymadan bu gördüğümüz su, bu gördüğümüz un, bu gördüğümüz ekmek Gazze'ye ve Filistin'e ulaşmalı." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, Gazze'ye girecek tırların soykırımcı İsrail'in sorumluluğunda olmaması gerektiğini vurguladı.

"600 tırın girişi İsrail'in kontrolünün dışına çıkarılmalı"

Bu sorumluluğun BM gibi uluslararası bir mekanizmaya devredilmesi gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İnsanlık onurunu geçmişte olduğu gibi bugün de muhafaza etmek, insani yardımı Filistin'e, Gazze'ye ulaştırmak için zulmü durdurmak ve özgür Filistin için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Şunun altını tekrar çiziyoruz, Gazze'deki insanlık dramını sona erdirmek için en az 3 bin yardım tırının Gazze'ye girmesi, ulaşması gerekiyor. Ancak Ekim 2025'te imzalanan ateşkes anlaşması gereği ki altında İsrail'in imzası var, günde 600 yardım tırı Gazze'ye girecek. Her bir tır buradaki bir koli. İnsani yardım kuruluşlarımızın hem Gazze için çabalarını hem Türk insanının, ülkemiz insanının Filistin konusundaki hassasiyetini hem de İsrail'in zulmünü temsil etmesi için tırları temsilen bu kolileri bugün buraya getirdik. Kolilerin içindeki gıdaları bugün buraya koyduk. 600 tırın girişi İsrail'in kontrolünün dışına çıkarılmalı. Bu çağrıyı buradan yapıyoruz. Yeni bir insani koridor oluşturulmalı."

Konuşmaların ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve katılımcılar tarafından Gazze için dua edildi.

Programa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından üyeler katıldı.

Kaynak: AA