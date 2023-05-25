Üsküdar'da çarşaflı kadınları kovan işletmenin ruhsatı iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bir çay bahçesinde oturan kadınlar, çarşaflı olduğu gerekçesiyle kovuldu. İnfial yaratan olay sonrası işletme sahibi gözaltına alınırken, mekanın ruhsatı da iptal edildi.

Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde bulunan çayevinde skandal bir olay yaşandı. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu. "Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası mekandan kadınlar ayılırken işletme sahibi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

"ÇARŞAF GİYİP, GELİP BURADA DİLENİYORLAR"

Bu arada olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat A., bir video çekerek kendini savundu. Videoda, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandı.

İŞLETMENİN TÜM İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

İnfial yaratan olay sonrası Üsküdar Belediyesi de harekete geçti. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.