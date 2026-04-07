Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Üsküdar Belediye binası içerisinde, belediye iştiraki olan Kent AŞ Genel Müdürü N.A'ya, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisinin yapıldığı ve N.A'nın oda isimliğinde de "başkan yardımcısı" ünvanını kullandığı belirlendi.

"MÜTEAHHİTLERDEN YASA DIŞI GELİR ELDE ETTİLER"

Şüpheli N.A'nın çok sayıda resmi organizasyonda ve programda "belediye başkan yardımcısı" olarak sunulduğu, gerçekte sunulmayan bir hizmetin karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent AŞ'nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden yasa dışı gelir elde edildiği ve yapı ruhsatı için sorumlu belediye biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğu, buna rağmen müteahhitler ile Kent AŞ arasında yapı ruhsatı verilmesine ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkileri olmamasına karşın Kent AŞ görevlilerinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerini denetlediği, Müdürlüğün yapı ruhsatı başvurularında hangi başvuruların ilerletileceği, hangi başvuruların askıya alınacağı yönündeki talimatlarını öğrenebilmeleri için kriptolu-kapalı devre iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yapılarak excel tablosu oluşturulduğu ve renklendirme metoduna göre de yapı ruhsatını verecek yetkili birim olan Müdürlükçe kendilerine başvuru yapan müteahhitin ilgili ada parseli karşısında mail içeriğindeki ilgili satırın renklendirilmesine göre işlemlerin ilerletildiği ya da işlem tesis edilmediği öğrenildi.

RENK KODLARINA GÖRE İŞLEMLER İLERLETİLMİŞ

Kent AŞ ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde ada parsellerin bulunduğu, her satırın karşısına mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekilde renklendirme yapıldığı ve renklendirme metoduna göre kodlanan iletişim ağı doğrultusunda ada parsellerin bulunduğu tespit edilen dosyalarda, "mavi" renkte olmasının anlaşmanın sağlandığı ve işlerin yürütülmesi gerektiği, "kırmızı" renkte olmasının anlaşmanın sağlanamadığı, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği, "yeşil" renkte henüz görüşmenin gerçekleşmediği, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği, "turuncu" renkte ise ilgilisiyle görüşme yapıldığı ancak işin resmiyete dökülmediği, yeni bir talimat verilmesi durumunda işlemlerin ilerletilmesi anlamına geldiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, mimari projeye göre değil, talep edilen tutarın yatırılıp yatırılmamasına göre yapılan renklendirmeye istinaden işlem tesis edilerek yapı ruhsatı verildiği, iskan ruhsatının verilmesinden sorumlu birimin ise belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına karşın iskan ruhsatı için müteahhitlerden hangi menfaatin ne şekilde talep edileceğine Kent AŞ Genel Müdürü N.A'nın başkanlığında yapılan toplantılarda karar verildiği, bu toplantılara iskan ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi.

Belediyede görevli mühendislerin iskan ruhsatı süreci işletilen inşaatların denetimlerini yaptıkları, bu denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkları tespit ettikleri, bu tespitlere dair dijital verilerin yapı kontrol müdürlüğündeki görevli müdür ve teknik ekibi tarafından N.A'ya değerlendirme yapması noktasında toplantılarda sunulduğu, bu değerlendirmenin belediye binası içerisindeki N.A'ya tahsis edilen odada toplantı yapılması suretiyle gerçekleştirildiği ve bu toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Deveci'nin de katıldığı bilgisine ulaşıldı.

TOPLANTILARDA MÜTEAHHİTLERDEN NE KADAR MENFAAT TALEP EDİLECEĞİNE KARAR VERMİŞLER

Yapı Kontrol Müdürlüğündeki görevliler tarafından, toplantılarda her bir inşaatın mevzuata aykırılık niteliğine göre ve yine inşaatın yapıldığı yerin metrekare cinsinden değeri nazara alınarak iskan ruhsatı karşılığında müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğine karar verildiği, yine bu toplantıda müteahhitin menfaati nasıl sağlayacağının kararlaştırıldığı, şüpheliler N.A. ve Deveci'nin kararı doğrultusunda ilgili müteahhit yapı kontrol müdürlüğüne davet edilerek iskan ruhsatı karşılığında toplantıda alınan karar uyarınca kendisinden veya iş takipçisinden menfaat talebinde bulunulduğu saptandı.

Söz konusu iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul ve Yalova'da 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

VALİZ İÇERİSİNDE 4 MİLYON 500 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda valiz içerisinde 4 milyon 500 bin lira lira para, soğuk cüzdan ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

İŞTE GÖZALTINA ALINANALARIN LİSTESİ

FİLİZ DEVECİ - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

NAZIM AKKOYUNLU - KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU - KENT A.Ş. MİMARI

ÖZGÜR CEYLAN-KENT A.Ş. MİMARI

HAKAN YAVUZ-YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ

AHMET İŞMAN - İŞ TAKİPÇİSİ

VEYSEL KÖSE - İŞ TAKİPÇİSİ

CEYHAN HAN - İŞ TAKİPÇİSİ

BURÇİN ÇEVİK - İŞ TAKİPÇİSİ

YASİN KARABAŞ - İŞ TAKİPÇİSİ

ENGİN ARAZ - MÜTEAHHİT

SİNAN SARIOĞLU - MÜTEAHHİT

KADİR KARADAĞ - MÜTEAHHİT

UFUK GÜNDÜZ - MÜTEAHHİT

EYÜP MERİÇ - MÜTEAHHİT

MURAT ARMAĞAN - MÜTEAHHİT

HAKAN MANSIZ - MÜTEAHHİT

ERDEM ALKAN - MÜTEAHHİT

YILMAZ KOZAN - MÜTEAHHİT

MEHMET ATİLLA GÜNERİ - MÜTEAHHİT

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesi operasyon sonrası "Basın ve Kamuoyuna" başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin iddialar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Üsküdar Belediyesi, tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda sürdürmektedir. İmar ve ruhsat süreçleri de dahil olmak üzere tüm idari işlemler, ilgili birimlerin yasal yetki ve sorumlulukları kapsamında, denetime açık şekilde yürütülmektedir.

Belediyemizin iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır.

Devam eden hukuki süreçte, gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Belediyemiz, her zaman olduğu gibi yargı makamlarıyla iş birliği içinde hareket etmekte ve sürecin şeffaflıkla yürütülmesine katkı sunmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kesinleşmemiş iddialar üzerinden kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini önemle hatırlatırız."

Kaynak: AA