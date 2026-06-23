Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını açıklandı.
- Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçlarından tutuklandı.
- İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca her iki başkanı geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
Tutuklanıp cezaevine gönderilen Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, her iki ismin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
BAKANLIKTAN ADALAR VE SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;
Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SİLİFKE'DEKİ OPERASYONDA 8 TUTUKLAMA
Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu belirtilmişti.